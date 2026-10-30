Meister Graz99ers schlägt KAC im Bunker mit 3:1

Der amtierende Meister Graz99ers feiert einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen Rekordchampion KAC und zieht in der ICE Hockey League nach Punkten mit den Klagenfurtern gleich.

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Die Graz99ers haben zum Auftakt der 17. Runde in der ICE Hockey League ein starkes Zeichen gesetzt. Der amtierende Meister wies den Rekordchampion KAC im heimischen Bunker mit 3:1 in die Schranken und feierte vor den eigenen Fans eine geglückte Revanche für die deutliche 2:6-Niederlage im ersten Saisonduell. Durch diesen Heimerfolg schließen die Steirer nach Punkten zum Rivalen aus Klagenfurt auf und halten nun wie die Rotjacken bei 27 Zählern.

Josh Currie bricht im Powerplay den Bann im Bunker

In einer von Beginn an hart umkämpften Partie auf Augenhöhe schenkten sich beide Teams im ersten Drittel keinen Zentimeter Eis, weshalb es vorerst torlos in die Kabinen ging. Erst im zweiten Abschnitt belohnten sich die Hausherren für ihre Mühen in Überzahl. Josh Currie nutzte ein Powerplay eiskalt aus und brachte die Graz99ers in der 36. Minute mit 1:0 in Führung.

Doppelpack von Kevin Conley entscheidet das Schlagerspiel

Doppelpacker im ICE-Schlager: Kevin Conley entschied die Partie der Graz99ers gegen den KAC binnen 90 Sekunden im Schlussdrittel mit seinen zwei Treffern zum 3:1-Heimsieg im Grazer Bunker. © APA/ERWIN SCHERIAU

Im Schlussabschnitt schlug die Stunde von Kevin Conley, der das Spiel binnen anderthalb Minuten im Alleingang entschied. Erst traf der Stürmer erneut im Powerplay zum 2:0 (47.), ehe er nur 90 Sekunden später mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand nachlegte (49.). Der Ehrentreffer von Tobias Sablattnig (55.) kam für die Kärntner zu spät, die Schlussoffensive brachte keine Wende mehr. Für den KAC bedeutete die Pleite in Graz die zweite Niederlage in Serie.