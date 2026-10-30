Disziplin-Skandal um Grealish: Everton streicht ManCity-Leihgabe

Disziplinlosigkeit fordert Konsequenzen: Jack Grealish wird bei Everton wegen geschwänzten Trainings aus dem Kader gestrichen. Trainer David Moyes greift vor dem Newcastle-Hit hart durch.

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Paukenschlag beim FC Everton vor dem Duell im Ligapokal gegen Newcastle United! Der von Manchester City ausgeliehene Offensiv-Star Jack Grealish wurde aufgrund eines Verstoßes gegen die Vereinsdisziplin mit sofortiger Wirkung aus dem Kader gestrichen. Der 31-jährige Engländer soll laut Medienberichten unentschuldigt dem Mannschaftstraining ferngeblieben sein, woraufhin die Klubführung und das Trainerteam umgehend die Notbremse zogen.

Everton-Coach David Moyes bestätigt die harte Maßnahme

Everton-Cheftrainer David Moyes nahm im Anschluss an die Begegnung Stellung zum Ausfall seines prominenten Schützlings. Der schottische Erfolgs-Coach stellte klar, dass die Entscheidung zur Suspendierung direkt vom Verein getroffen wurde, wollte sich zu genauen Details der Verfehlung jedoch vorerst bedeckt halten. Nach Recherchen der BBC schwänzte Grealish eine wichtige Trainingseinheit ohne Erlaubnis der Verantwortlichen.

Zukunft von Jack Grealish im Everton-Trikot völlig ungewiss

Greift im Disziplin-Skandal hart durch: Everton-Cheftrainer David Moyes gestikuliert am Spielfeldrand, nachdem er ManCity-Leihgabe Jack Grealish wegen geschwänzten Trainings aus dem Kader gestrichen hat. © EPA

Für die Toffees absolvierte die Leihgabe in der laufenden Premier-League-Saison bisher fünf Einsätze und stand zudem im Ligapokal gegen Wolverhampton auf dem Platz. Ob der Edeltechniker am kommenden Montag im anstehenden Liga-Kracher gegen Newcastle United wieder im Kader stehen wird, ließ Moyes komplett offen. Der Coach verweigerte jegliche Auskunft über die personelle Zukunft von Grealish und schürte damit weitere Spekulationen.