oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

TOP-FILME am Samstag

Zwei Personen und ein Hund stehen vor einer Polizeiabsperrung am Wasser, im Hintergrund Altstadthäuser.
© Hersteller
Die Highlights im Überblick.
OE24 auf Google bevorzugen

Premiere: »Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu«

Spannung. Seit einem missglückten Einsatz, bei dem sein Halbbruder Daniel ums Leben kam, hat sich Eric Seeler völlig vom Polizeidienst zurückgezogen. Seeler kümmert sich seither um Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind und zurück in die Gesellschaft finden müssen. Als einer seiner Schützlinge unter Mordverdacht gerät, kreuzen sich Seelers Wege mit Kommissarin Hannah Vogt, die seine ständige Einmischung in ihre Ermittlungsarbeit bald leid ist. Doch Seeler ist ein Mensch mit festen Prinzipien.

ORF 2
20.15 UHR
Schwer bewaffnete Polizisten nehmen einen knienden Mann in einem Wohnzimmer fest.
. © Hersteller

Abenteuer: »Gladiator« mit Russel Crowe, Joaquin Phoenix & Co

Ein römischer Krieger mit Schild und Speer kämpft vor brennendem Himmel und antiker Stadt.
. © Hersteller

Drama. Der römische Tribun Maximus besitzt das Vertrauen des Kaisers Marcus Aurelius. Der will ihn zu seinem Nachfolger machen. Als Commodus, der Sohn von Marcus Aurelius von diesem Plan erfährt, lässt er seinen Vater und die Familie von Maximus töten und Maximus als Sklaven verkaufen. Jahre später kehrt Maximus als gefürchteter Gladiator nach Rom zurück und sinnt auf Rache am Mörder seiner Familie.

Sat 1
20.15 UHR

Auch interessant

Schmitt vs. Arsenovic: Social-Media-Verbot, Staatsbürgerschaft, Nationalfeiertag

Mehrheit stellt Regierung ein schlechtes Zeugnis aus

Crime Time! Die Fälle der Woche

Krimi-Reihe: »Stralsund: Dunkle Tiefen« mit Sophie Pfennigstorf

Mehrere Ermittler untersuchen eine Leiche, die in ein Fischernetz unter einer Brücke eingewickelt ist.
Die Kommissare Zabek (Sophie Pfennigstorf, 2.v.l.), Hidde (Alexander Held, 2.v.r.), und Nowak (Jakub Gierszal, r.) können nur noch den Tod des Fischerei-Inhabers Hark Reimers (Thomas Ziesch, M.) feststellen. © ZDF und Sandra Hoever

Spannung. Nach dem brutalen Mord an dem Fischerei-Inhaber Hark Reimers ermitteln Jule Zabek und Karl Hidde. Zunächst gerät der Bruder des Opfers ins Visier der Ermittler. Doch Jule wird von der Auszubildenden Ella Brodersen in den Bann gezogen. Bald zeigt sich, dass Ellas Familie einst von den Reimers ruiniert wurde. Als sich die Indizien gegen sie verdichten, geschieht ein weiterer Mord.

ZDF
20.15 UHR

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Konzert: »Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys«

Reality TV: »The Taste« mit Steffen Henssler, Elif Oskan & Co

»Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell«

Kärntner Soldatin stellt sich Extrem-Challenge

Highlights auf PRIME

Highlights auf DISNEY+

Highlights auf NETFLIX

TOP-FILME am Samstag

Highlights auf SKY

Die TV-Highlights der Woche