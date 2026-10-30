TOP-FILME am Samstag

Die Highlights im Überblick.

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Premiere: »Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu«

Spannung. Seit einem missglückten Einsatz, bei dem sein Halbbruder Daniel ums Leben kam, hat sich Eric Seeler völlig vom Polizeidienst zurückgezogen. Seeler kümmert sich seither um Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind und zurück in die Gesellschaft finden müssen. Als einer seiner Schützlinge unter Mordverdacht gerät, kreuzen sich Seelers Wege mit Kommissarin Hannah Vogt, die seine ständige Einmischung in ihre Ermittlungsarbeit bald leid ist. Doch Seeler ist ein Mensch mit festen Prinzipien.

ORF 2

20.15 UHR

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Abenteuer: »Gladiator« mit Russel Crowe, Joaquin Phoenix & Co

. © Hersteller

Drama. Der römische Tribun Maximus besitzt das Vertrauen des Kaisers Marcus Aurelius. Der will ihn zu seinem Nachfolger machen. Als Commodus, der Sohn von Marcus Aurelius von diesem Plan erfährt, lässt er seinen Vater und die Familie von Maximus töten und Maximus als Sklaven verkaufen. Jahre später kehrt Maximus als gefürchteter Gladiator nach Rom zurück und sinnt auf Rache am Mörder seiner Familie.

Sat 1

20.15 UHR

Krimi-Reihe: »Stralsund: Dunkle Tiefen« mit Sophie Pfennigstorf

Die Kommissare Zabek (Sophie Pfennigstorf, 2.v.l.), Hidde (Alexander Held, 2.v.r.), und Nowak (Jakub Gierszal, r.) können nur noch den Tod des Fischerei-Inhabers Hark Reimers (Thomas Ziesch, M.) feststellen. © ZDF und Sandra Hoever

Spannung. Nach dem brutalen Mord an dem Fischerei-Inhaber Hark Reimers ermitteln Jule Zabek und Karl Hidde. Zunächst gerät der Bruder des Opfers ins Visier der Ermittler. Doch Jule wird von der Auszubildenden Ella Brodersen in den Bann gezogen. Bald zeigt sich, dass Ellas Familie einst von den Reimers ruiniert wurde. Als sich die Indizien gegen sie verdichten, geschieht ein weiterer Mord.