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»Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell«

Bühnenbild einer Fernsehshow mit Feuerwerk und großer leuchtender 15, Menschen stehen im Rampenlicht.
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Die Familienshow feiert ihr 15-jähriges Jubiläum.
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Unterhaltung. Die erfolgreiche ORF/ARD-Familienshow "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" feiert ihr 15-jähriges Jubiläum. Moderator Kai Pflaume begrüßt hochkarätige Gratulanten zur Jubiläumsshow. Die großen Namen kommen nicht nur zum Feiern, sondern werden auch in spektakulären Duellen gegen talentierte kleine Herausforderer antreten. Mit dabei sind u. a. die Schauspieler Tobias Moretti und Elyas M’Barek, Topmodell, Unternehmerin und Fernsehmoderatorin Lena Gercke, Comedylegende Otto Waalkes, der auch ein Geburtstagständchen zum Besten gibt, Fußball-Weltmeister Mats Hummels, Freestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud, Leichtathlet und Speerwerfer Julian Weber, Stargeiger David Garrett, der auch einen neuen Song performen wird und Duell-Allrounder Jan Josef Liefers, der in der Jubiläumsshow natürlich nicht fehlen darf.

Besonders spannend wird es bei der Auflösung des Publikumsvotings, bei dem im Vorfeld für das "Lieblingsduell" aus 15 Jahren Showgeschichte abgestimmt werden konnte. Kai Pflaume wird die "Top 10" vorstellen und den kleinen Herausforderer des beliebtesten Duells live im Studio begrüßen.

ORF 1
20.15 UHR

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