Highlights auf SKY

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Mann mit Locken, Sonnenbrille und roter Lederjacke vor unscharfem, warmem Hintergrund.
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Packendes Biopic über den King of Pop: »Michael«

Leben. Von den ersten Schritten eines Ausnahmetalents bis zum Aufstieg des größten Entertainers aller Zeiten – das ist die bewegende Geschichte von Michael Jackson.

6.11.
FILM

1. Staffel: »Mit Kevin Costner von Yellowstone nach Yosemite«

Mann mit Sonnenbrille und Rucksack in den Bergen bei Sonnenuntergang.
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Natur. Vor der gewaltigen Kulisse von Yosemite begibt sich Hollywood-Star Kevin Costner auf die Spuren von Pionieren und Naturwundern, um die Geschichte der US-Nationalparks neu zu erzählen.

3.11.
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Erste Staffel: »Fässer des Grauens: Die Snowtown-Morde«

Vier Jugendliche sitzen an einem Tisch und blicken ernst in die Kamera.
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Verbrechen. Leichenfunde in Fässern enthüllen eine grausame Mordserie in Australien.

3.11.
SERIE

Drama: Vierte Staffel von »The Gilded Age« mit Carrie Coon

Fünf elegant gekleidete Personen posieren vor einem Gemälde mit der Freiheitsstatue.
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New York. 1880er Jahre entbrennt zwischen Bertha Russell und Agnes van Rhijn ein neuer, erbarmungsloser Kampf um Macht, Liebe und gesellschaftlichen Einfluss.

2.11.
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