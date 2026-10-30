Highlights auf SKY
Packendes Biopic über den King of Pop: »Michael«
Leben. Von den ersten Schritten eines Ausnahmetalents bis zum Aufstieg des größten Entertainers aller Zeiten – das ist die bewegende Geschichte von Michael Jackson.
FILM
1. Staffel: »Mit Kevin Costner von Yellowstone nach Yosemite«
Natur. Vor der gewaltigen Kulisse von Yosemite begibt sich Hollywood-Star Kevin Costner auf die Spuren von Pionieren und Naturwundern, um die Geschichte der US-Nationalparks neu zu erzählen.
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Verbrechen. Leichenfunde in Fässern enthüllen eine grausame Mordserie in Australien.
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Drama: Vierte Staffel von »The Gilded Age« mit Carrie Coon
New York. 1880er Jahre entbrennt zwischen Bertha Russell und Agnes van Rhijn ein neuer, erbarmungsloser Kampf um Macht, Liebe und gesellschaftlichen Einfluss.
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