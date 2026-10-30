Highlights auf SKY

Die Streaming-Highlights im Überblick

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Packendes Biopic über den King of Pop: »Michael«

Leben. Von den ersten Schritten eines Ausnahmetalents bis zum Aufstieg des größten Entertainers aller Zeiten – das ist die bewegende Geschichte von Michael Jackson.

6.11.

FILM

1. Staffel: »Mit Kevin Costner von Yellowstone nach Yosemite«

. © Hersteller

Natur. Vor der gewaltigen Kulisse von Yosemite begibt sich Hollywood-Star Kevin Costner auf die Spuren von Pionieren und Naturwundern, um die Geschichte der US-Nationalparks neu zu erzählen.

3.11.

SERIE

Erste Staffel: »Fässer des Grauens: Die Snowtown-Morde«

. © Hersteller

Verbrechen. Leichenfunde in Fässern enthüllen eine grausame Mordserie in Australien.

3.11.

SERIE

Drama: Vierte Staffel von »The Gilded Age« mit Carrie Coon

. © Hersteller

New York. 1880er Jahre entbrennt zwischen Bertha Russell und Agnes van Rhijn ein neuer, erbarmungsloser Kampf um Macht, Liebe und gesellschaftlichen Einfluss.