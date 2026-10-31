»Der Geier - Blut und Zweifel«

ORF-Premiere: Packender neuer Fall vor einer traumhaften Kulisse

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Spannung. Ein beunruhigendes Detail am Mord an einer Saisonkraft lässt den Ex-Zeugenschützer Lukas Geier (Philipp Hochmair) aufhorchen. Bald zeichnet sich eine ganze Verbrechensserie ab. Besorgt beginnt Geier, selbst zu ermitteln, da Hinweise zu einem seiner ehemaligen Klienten im Zeugenschutzprogramm (Robert Stadlober) führen.

Im Gasteinertal wird eine Saisonkraft ermordet. Ex-Zeugenschützer Lukas Geier erkennt verstörende Parallelen zur Vergangenheit eines Mannes, dem er eine neue Identität gab, und ist erschüttert. Ein weiterer Vorfall nach ähnlichem Muster verdichtet die Beweislast gegen seinen früheren Schützling. Fest von dessen Unschuld überzeugt, beginnt Geier im Wettlauf mit Kriminalinspektorin Franziska Conte zu ermitteln. Als erneut ein Mensch in Gefahr schwebt, bündeln Geier und Conte kurzerhand ihre Kräfte.

ORF 2

20.15 UHR