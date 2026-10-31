König Charles lacht über Boxer-T-Shirt mit eigenem Gesicht

Bei seiner Reise auf die Bahamas hat König Charles III. eine Boxhalle in New Providence besucht. Ein spontanes T-Shirt-Geschenk eines Trainers sorgte beim britischen Monarchen für Erheiterung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf den Bahamas absolviert König Charles III. derzeit ein dicht gefülltes Besuchsprogramm. Am zweiten Tag seiner offiziellen Reise wich das Protokoll jedoch merklich von der sonst üblichen diplomatischen Zurückhaltung ab. Begleitet von Premierminister Philip Davis und Sportminister Mario Bowleg besuchte der Monarch die Bahamas Boxing Academy im Stadtviertel Yellow Elder auf der Insel New Providence.

In der Trainingshalle beobachtete der König zunächst eine engagierte Jugendgruppe beim Training. Im Anschluss suchte er bei den Boxsäcken das persönliche Gespräch mit dem Nachwuchssportler Sanai Miller und dessen Trainer Jermaine Gibson, die beide dem All Out Boxing Club angehören.

Monarchen-Konterfei im Ring-Outfit auf T-Shirt gedruckt

Für großes Aufsehen sorgte die Kleidung von Trainer und Schüler: Beide trugen schwarze T-Shirts mit einem bemerkenswerten Aufdruck, der den Monarchen selbst zeigte. Das Motiv bildete König Charles mit erhobenen Fäusten in klassischer Kampfhaltung, gekleidet in lila Boxershorts und Boxerhemd – samt königlicher Krone auf dem Kopf.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Als der König lachend auf das Motiv zeigte, überreichte ihm Coach Jermaine Gibson ein identisches Exemplar und erklärte: "Wir haben auch eins für Sie gemacht, ich habe es gestern Abend anfertigen lassen."

Charles nahm das Textilstück mit sichtlicher Freude entgegen und bedankte sich mit den Worten: "Wie großzügig." Auch die renommierte Royal-Reporterin Rebecca English dokumentierte den Vorfall auf Instagram und schilderte, dass der Monarch über die Darstellung äußerst amüsiert gewesen sei.

Treffen mit bahamaischen Sportlegenden und Nachwuchs

Nach der Geschenkübergabe verfolgte König Charles an der Seite von Headcoach Kieshna Major eine Sparringsrunde junger Talente. Im Anschluss nahm sich der Staatsgast Zeit, um die an den Hallenwänden ausgestellten Fotografien bahamaischer Sportgrößen zu betrachten.

Am Außenring traf er auf bedeutende Sportpersönlichkeiten des Landes:

Steve Larrimore: Er vertrat die Bahamas bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles.

Er vertrat die Bahamas bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles. Jermaine "Chu Chu" Mackey: Ehemaliger Profiboxer, der sich unter anderem die renommierten WBA- und WBC-Karibiktitel sicherte.

Gedenktafel und Engagement für sozial benachteiligte Jugendliche

Vor dem Verlassen des Sportzentrums enthüllte König Charles eine Gedenktafel anlässlich seines Aufenthalts. Gemeinsam mit Sozialministerin Barbara Cartwright traf er sich anschließend zu einem privaten Austausch mit Mädchen und Buben aus einem örtlichen Kinderheim, die regelmäßig an den Jugendboxprogrammen der Einrichtung teilnehmen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 10 Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style. © Instagram Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting. © Instagram Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben. © Getty Images

Die Sportakademie befindet sich auf dem Gelände des Queen-Elizabeth-Sportkomplexes und wurde erst im April 2026 feierlich eröffnet. Das von Premierminister Davis stark geförderte Projekt verbindet Boxsport mit Mentoring und Bildungsangeboten, um Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen neue Perspektiven aufzuzeigen.