Herzogin Meghan geht bei den Emmys leer aus

Bei den 53. Daytime Emmy Awards musste Herzogin Meghan eine Niederlage einstecken. Ihre Netflix-Serie "With Love, Meghan" ging bei der Verleihung in Los Angeles leer aus.

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In der Kategorie "Outstanding Lifestyle Program" setzte sich am Freitagabend im Hollywood Palladium in Los Angeles die Doku-Serie "A Different Breed" durch, wie unter anderem der "Hollywood Reporter" berichtete. Für Herzogin Meghan war es die erste Emmy-Nominierung überhaupt. Auf dem roten Teppich suchte man die 45-Jährige allerdings vergeblich, während die Siegerproduktion über den professionellen Hundesport zusätzlich Preise für Regie und Schnitt abräumte.

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Fernbleiben nach Umzug nach Großbritannien

Dass die Herzogin von Sussex bei der Veranstaltung fehlte, hat laut "Daily Express" womöglich praktische Gründe. Seit sie und Prinz Harry im August mit der Familie nach Großbritannien gezogen sind, sei Meghan noch nicht in die USA zurückgekehrt. Ein Auftritt bei der Gala wäre demnach ein großes Statement und eine weite Reise gewesen – und das mitten in den Negativ-Schlagzeilen um ihren Vater Thomas Markle, gegen den wegen des Verdachts auf Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs ermittelt werde.

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Neue Pläne für die Feiertage

Zum Jahresende soll es die Sussexes laut dem Bericht jedoch wieder über den Atlantik ziehen, um die Feiertage in den USA mit Meghans Mutter Doria Ragland zu verbringen. Für das kommende Jahr stehe zudem eine neue TV-Rolle an, für die Meghan einige Wochen in Melbourne drehen soll. Die Sendung "With Love, Meghan" ist hingegen Geschichte: Nach Verrissen kurz nach dem Start 2025, zwei Staffeln und schwachen Quoten kam bereits im Januar das Aus.

Abräumer bei den Daytime-Awards

Den Hauptpreis als beste Daytime-Dramaserie sicherte sich "General Hospital" zusammen mit drei weiteren Trophäen, wobei Darstellerin Genie Francis für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Der Newcomer "Beyond the Gates" sammelte vier Preise bei 15 Nominierungen ein, während Tamara Tunie zur besten Schauspielerin einer Daily Soap und Scott Clifton aus "Reich und Schön" zum besten Schauspieler gekürt wurden. Die "Kelly Clarkson Show" holte fünf Preise, darunter den für die beste Talkshow, wobei auch Kelly Clarkson der Gala fernblieb.