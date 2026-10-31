Kate & William: Süßer Halloween-Rückblick mit Prinz Louis

Zum Halloween-Fest überrascht Prinzessin Kate die Fans mit einem süßen Rückblick. Auf dem offiziellen Social-Media-Kanal teilt sie eine bisher ungesehene Aufnahme von Prinz Louis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Halloween ist eigentlich zum Gruseln da, doch der Beitrag auf dem offiziellen Account des Prinzenpaares von Wales am Samstag zeigt ein durchwegs zuckersüßes Motiv. Das Foto stammt aus der Vergangenheit und zeigt den damals einjährigen Prinz Louis im Garten. Mit roten Gummistiefeln, einer blauen Regenjacke und noch deutlich blonderem Haar greift der jüngste Spross von Prinzessin Kate und Prinz William nach einem orangefarbenen Kürbis.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Grüße aus der Vergangenheit

Geteilt wurde der Schnappschuss von der 44-jährigen Prinzessin selbst mit den Worten: "Happy Halloween! Prinz Louis im Alter von einem Jahr, fotografiert von der Prinzessin von Wales." Es ist bekannt, dass Kate gerne selbst zur Kamera greift, um besondere Momente mit ihren drei Kindern festzuhalten. Der royale Nachwuchs Prinz Louis ist heute mittlerweile acht Jahre alt.

Begeisterte Reaktionen der Fans

Die Reaktionen der royalen Fans ließen bei diesem Bild nicht lange auf sich warten. Ein Nutzer schrieb: "So süß! Was für ein Rückblick auf Halloween! Ich hoffe, die Kinder genießen die Feiertage so sehr wie möglich, bevor sie wieder zur Schule gehen. Bewahrt ein paar Süßigkeiten für euch selbst, Kate und William." Ein anderer kommentierte: "Bis heute ist Prinz Louis immer noch süß", während sich ein weiterer Nutzer dafür bedankte, das Bild des "süßen kleinen Kürbis" geteilt zu haben.

Charlotte, Kate, Louis, George und William © Getty Images

Seltene Auftritte des Jüngsten

Als Kleinkind machte sich der jüngste Royal immer wieder einen Namen als Frechdachs, indem er sich bei öffentlichen Auftritten etwa die Nase zuhielt oder lustige Grimassen schnitt. Als jüngstes Kind des Thronfolgerpaares ist Prinz Louis in der Öffentlichkeit bisher deutlich seltener zu sehen als seine älteren Geschwister Prinz George, der mittlerweile 13 Jahre alt ist, und die 11-jährige Prinzessin Charlotte.