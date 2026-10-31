Anca & Lucca gewinnen "Oscar" der Zauberkunst

Das Wiener Mentalmagier-Duo Anca & Lucca wurde im legendären Casino de Paris mit dem renommierten Mandrake d’Or ausgezeichnet. Die Trophäe gilt international als "Oscar der Magie".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Große Bühne für Wiener Mentalmagie: Im Casino de Paris nahmen Anca & Lucca den begehrten Preis entgegen, der zu den prestigeträchtigsten Ehrungen der Zauberkunst zählt. Damit reiht sich das bei Welt- und Europameisterschaften vielfach ausgezeichnete Ehepaar in eine Liste früherer Preisträger wie David Copperfield, Siegfried & Roy, Penn & Teller, Criss Angel sowie Die Ehrlich Brothers ein.

Unglaublich große Ehre empfunden

"Der Mandrake d’Or ist für uns eine unglaublich große Ehre. Wenn man sieht, welche Legenden der Magie diese Auszeichnung bereits erhalten haben, wird einem erst richtig bewusst, was dieser Moment bedeutet", zeigten sich Anca und Lucca Lucian stolz. Sie betonten, sehr stolz darauf zu sein, Menschen auf der ganzen Welt zum Staunen zu bringen und diese Arbeit nun in Paris gewürdigt zu sehen. Zudem sei es eine besondere Freude, die internationale Magie in ihrer Heimat Wien in der Magic World Vienna lebendig zu halten.

Anca & Lucca © Daniel Annerl / Magic World Vienna

Darbietung komplett auf Französisch

Ihre Show präsentierte das charmante Paar vor dem Pariser Publikum vollständig auf Französisch, was eine von insgesamt sechs Sprachen ist, in denen das Duo auf der Bühne steht. Die Sprache spielt im direkten Austausch mit den Zuschauern eine zentrale Rolle bei der Entfaltung ihrer Mentalmagie. Bereits 2022 holten sie bei den FISM-Weltmeisterschaften den Weltmeistertitel der Mentalmagie, den sie bis 2025 innehatten.

Wiener Heimat bleibt Lebensmittelpunkt

Trotz weltweiter Auftritte bleiben die beiden ihrer Heimatstadt treu. Im Wiener Prater betreiben sie am Riesenradplatz die Magic World Vienna, wo sie täglich internationale Spitzenkünstler sowie die besten Magier der Welt begrüßen und auch selbst auftreten. Alle aktuellen Auftrittstermine des Duos in der Magic World Vienna sowie Tickets sind unter www.magicworld.at zu finden.