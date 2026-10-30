Mausi Lugner: 'Brauche kein Halloween-Kostüm!'

Herrlich uneitel und mit einer großen Portion Humor meldet sich Christina "Mausi" Lugner pünktlich zur Gruselsaison aus der Lugner City. Bei einem schrägen Halloween-Dreh teilte die Society-Lady nun kräftig gegen sich selbst aus und begeisterte ihre Fans mit einer selbstironischen Beichte.

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In der Wiener Lugner City laufen die Vorbereitungen für das Gruselfest auf vollen Touren. Zwischen üppigen Kürbis-Pyramiden, Spinnennetzen und orange-schwarzen Luftballongirlanden stand Christina Lugner für einen neuen Instagram-Clip vor der Kamera. Gemeinsam mit einer gut gelaunten Hexen-Kollegin, einem furchterregenden Grusel-Clown und ausgerüstet mit gelben Straßenbesen sowie einer wummernden Party-Musikbox verwandelte das Trio das Einkaufszentrum in ein heiteres Geisterhaus.

Doch während andere Promis tagelang in der Maske sitzen und Unsummen für schaurige Spezialeffekte ausgeben, setzt Mausi Lugner heuer auf pure Natürlichkeit. Anstatt sich in Schale zu werfen, nutzte sie die Gelegenheit für einen herrlich erfrischenden Kommentar über ihren eigenen Look, der für Lacher sorgt.

"Bei mir ist Halloween das ganze Jahr über"

Gegenüber oe24 erklärt Lugner ungeniert: "Ich habe mir heuer das aufwendige Halloween-Kostüm erspart. Ganz ehrlich: Warum soll ich mich stundenlang verkleiden, wenn ich ohnehin schon von Natur aus für den einen oder anderen Gänsehautmoment sorge?" Für sie brauche es weder teures Kunstblut noch aufwendige Perücken, um für Aufsehen zu sorgen.

Mausi Lugner drehte im Einkaufszentrum. © privat

Die Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner legte gleich noch eine Schaufel Wiener Schmäh nach und bewies, wie viel Humor in ihr steckt: "Bei mir ist Halloween quasi das ganze Jahr über – ganz ohne Maske, Kunstblut oder Photoshop! Andere müssen sich gruselig schminken, ich muss mich nur aus dem Bett bemühen. Und das Erschreckendste daran: Es ist alles echt!"

Die unangefochtene Meisterin der Selbstironie

In einer von Filtern und Photoshop geprägten Glitzerwelt sticht Mausi Lugners offene Art wohltuend hervor. Ihre Fans feiern sie seit jeher dafür, dass sie sich selbst nie zu ernst nimmt und kein Blatt vor den Mund nimmt.

Das Star-Foto des Tages 1 / 9 Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting. © Instagram Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben. © Getty Images Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram

Der Dreh in der Lugner City zeigt einmal mehr, dass der legendäre Lugner-Spirit im Einkaufszentrum in Rudolfsheim-Fünfhaus quicklebendig ist. Mit Besen, Hexenhut und scharfzüngigen Sprüchen beweist Mausi Lugner, dass echter Humor das wirksamste Mittel gegen jeden Herbst-Blues bleibt.