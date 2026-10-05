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Erleichterung

Vermisste Bettelalm-Chefin wieder aufgetaucht

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Eingang der Bettel-Alm mit Holzfassade, oben rechts Porträt einer Frau mit dunklem Haar.
© Bettelalm
Nach Stunden der Ungewissheit dürfte Petra R. wieder aufgetaucht sein.
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Bange Stunden gab es um die Inhaberin der berühmt-berüchtigten Wiener Bettel-Alm. Von der 39-jährigen Petra R. fehlte von Samstag bis Montagnachmittag jede Spur. Erst dann kam dann die große Erleichterung. Gegenüber oe24 bestätigte der Ehemann, dass die gebürtige Kärnterin aus Velden gefunden wurde und auch wohlauf sei.

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Petra R. ging nach einem gemeinsamen Mittagessen mit ihrem Lebensgefährten am Samstag noch in der Wiener Innenstadt shoppen. Um etwa 15 Uhr wurde sie noch in einem Lokal gesehen, Danach verlor sich allerdings jede Spur von ihr.

Handyortung schlug in Korneuburg an

Der von Samstag letzte bekannte Aufenthaltsort war laut Handyortung in Korneuburg. Was sie dort gemacht hat, ist nicht bekannt. Freunde und Bekannte starteten auf diversen Social Media-Kanälen umgehend die Suche ach der zu dem Zeitpunkt Vermissten. Den Hinweisen wurde von der Polizei nachgegangen.

Nun dürfte es nach zwei Tagen der Ungewissheit vorerst ein Happy End gegeben haben. Wo die 39-jährige Kärntnerin in dieser Zeit war, wollte der erleichterte Ehemann vorerst nicht sagen. Gegenüber oe24 gab ihr Mann an, dass er in den kommenden Tagen mehr sagen kann. Doch vorerst wird er und das Umfeld der Betreiberin des Kult-Clubs in der Wiener City die Aufregung der vergangenen Tage in Ruhe verarbeiten wollen.

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