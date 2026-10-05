Tresor geklaut: Fluchtauto im Wald angezündet

Von den Tatverdächtigen fehlt bisher jede Spur.

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NÖ/OÖ. Ein gestohlenes Auto, ein herausgerissener Tresor und ein brennender Pkw: In Niederösterreich beschäftigt ein Tankstellen-Coup das Landeskriminalamt. In den frühen Morgenstunden sollen Unbekannte in Ennsdorf im Bezirk Amstetten zugeschlagen haben. Das dafür verwendeten Fluchtwage, das zuvor im oberösterreichischen Leonding geklaut wurde, wurde später in einem Wald bei Haag in Brand gesetzt.

Tresor mit Auto aus Verankerung gerissen

Gegen 3 Uhr sollen die Täter bei einer Tankstelle einen Tresor mithilfe eines Autos gewaltsam aus seiner Befestigung gerissen haben. Der Wagen war zuvor in Leonding im Bezirk Linz-Land gestohlen worden. Danach ging es offenbar weiter nach Pinnersdorf bei Haag. Dort dürfte der Tresorinhalt in ein anderes Fahrzeug umgeladen worden sein.

Anschließend wurde der gestohlene Pkw angezündet. Kurz nach 4 Uhr rückte die Feuerwehr aus. Das Auto brannte vollständig aus, ein Übergreifen des Feuers auf den Wald konnte verhindert werden.

Ermittler suchen nach den Tätern

Wie viele Personen an dem Coup beteiligt waren und was genau erbeutet wurde, war vorerst unklar. Die Ermittlungen laufen beim Landeskriminalamt Niederösterreich. Auch die genaue Spur der Täter nach dem Fahrzeugwechsel ist Gegenstand der Untersuchungen. Der ausgebrannte Wagen wurde geborgen und sichergestellt.