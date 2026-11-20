Der erste größere Wintereinbruch steht vor der Tür. Örtlich sind rund ein Meter Neuschnee möglich.

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Bis Montag kündigt sich in Österreich ein spürbarer Wetterumschwung an. Wie der Facebook-Account "Unwetter-Freaks" berichtet, steht den Alpen nun endlich der erste größere Wintereinbruch bevor. Besonders in der Arlberg-Region sind demnach bis Montag rund ein Meter Neuschnee möglich. Aber auch in anderen höheren Lagen kommen verbreitet oft 20 bis 40 Zentimeter zusammen.

Sturm und milder Freitag

Bevor der große Neuschnee fällt, zeigt sich das Wetter am Freitag noch von einer anderen Seite. Laut "ORF"-Prognose ziehen dichte Wolken und einzelne Regenschauer durch, vor allem von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich. Oberhalb von rund 1.300 Metern Höhe schneit es. Zwischendurch kommt in den meisten Regionen aber auch kurz die Sonne heraus. In Unterkärnten und der südlichen Steiermark halten sich hingegen länger Nebelfelder bei nur schwachem Wind. Im restlichen Land weht ein lebhafter bis starker Westwind. Im Norden, im Osten sowie auf den Bergen sind sogar stürmische Böen um 70 oder 80 km/h dabei. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 12 Grad, im windigen Osten sogar auf bis zu 15 Grad. Auf 2.000 Metern Höhe liegen die Werte von Nord nach Süd bei minus 2 bis plus 2 Grad.

Schneefall bis in die Täler

Am Samstag überwiegen von Vorarlberg bis ins Mostviertel die Wolken und anfangs regnet es dort häufig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1.300 Metern Höhe, im Tagesverlauf wird es allmählich trockener. Im übrigen Land gibt es nur einzelne Schauer und vermehrt Sonne. Bei teils kräftigem Wind aus West bis Nordwest erreichen die Höchstwerte meist 4 bis 12 Grad, auf 2.000 Metern kühlt es auf minus 2 bis minus 6 Grad ab.

Der Sonntag startet teils nebelig, teils überwiegend sonnig. Später ziehen von Südwesten her dichte Wolken auf und bringen etwas Regen sowie Schneefall oberhalb von 600 bis 1.300 Metern. Vom Innviertel bis zum Nordburgenland bleibt es wahrscheinlich ganz trocken. Der Wind weht vorübergehend nur schwach, die Temperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad.

Eisige Luft zum Wochenstart

Für den weiteren Trend am Montag prognostiziert "ORF"-Meteorologe Sigi Fink via Facebook einen deutlichen Temperaturrückgang: "Guten Morgen! Nächste Woche Kaltluftsack, meist -2 bis +5°C. Heute bis 15°C. Von Skandinavien und der Ostsee kommt eisige Luft in Richtung Balkan und Österreich."

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Schneefall sogar bis auf 400m

Laut Fink geht es auf Montag spürbar bergab mit den Werten. Zuvor sei es speziell im Westen und Süden Österreichs noch nass, dann sickere die Kaltluft ein, die Schneefallgrenze sinke und gleichzeitig trockne die Luft ab. "A bissl Schnee da und dort noch am Montag auf 600 bis 400m", schreibt der Meteorologe.

An der Alpennordseite bleibt es am Montag zeitweise nass, wobei vorübergehend Schneefall bis in viele Täler möglich ist. Sonst wechseln sich Wolken und Sonne bei einzelnen Schauern ab. Bei oft lebhaftem, im Bergland teils kräftigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zum Wochenbeginn nur noch bei 0 bis 8 Grad.