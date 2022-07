Die Todesursache ist unklar, eine Obduktion wurde angeordnet.

Passanten haben in der Nacht auf Donnerstag in Braunau einen leblosen Mann in einem Auto entdeckt. Die alarmierte Polizei rief die Feuerwehr, die die versperrte Wagentür öffnete. Der Notarzt konnte bei dem 49-jährigen Rumänen nur mehr den Tod feststellen. Die Todesursache war vorerst noch ungeklärt, die Staatsanwaltschaft Ried ordnete eine Obduktion an.