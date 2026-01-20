Alles zu oe24VIP
Steiler Anstieg

Virus-Alarm legt das Land lahm: Mehr als 250.000 Österreicher liegen flach

20.01.26, 23:43
Die Krankheitswelle in Österreich reißt nicht ab: Die Zahl der offiziell Kranken ist auf über 253.000 gestiegen, Influenza A(H3N2) dominiert weiterhin. 

Immer mehr Österreicher werden von Viren K.o. geschlagen. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der offiziell krank gemeldeten Menschen um mehr als 28.000 gestiegen.

Krankenstand ohne Schüler und Selbstständige

Derzeit liegen laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) 253.824 Menschen krank im Bett. Diese Zahl beinhaltet jedoch keine Schüler oder Selbstständigen, sodass die tatsächliche Zahl der Erkrankten noch deutlich höher liegt.

grippe
© Getty Images (Symbolbild)

Dominanz von Influenza A(H3N2)

Dabei dominiert weiterhin die besonders aggressive Influenza A(H3N2)subcladeK. Die Variante gilt als besonders ansteckend und kann vor allem bei älteren Menschen, chronisch Kranken und Kindern zu schweren Krankheitsverläufen führen.

Auch zahlreiche Kinder krank.
© APA

Kliniken reagieren auf Ansturm

Der Ansturm auf die Spitäler ist mittlerweile so hoch, dass etwa in der Klinik Klagenfurt die Maskenpflicht wieder eingeführt wurde.

