Baby erblickt im Rettungswagen das Licht der Welt

Die kleine Luisa kam auf dem Weg ins Krankenhaus zur Welt, noch bevor der Notarzt eintraf. Eine Familie aus Trumau erlebte in dieser Nacht ihren ganz persönlichen Ausnahmezustand.

Es war kurz nach Mitternacht am 9. Jänner 2026, als der Samariterbund Günselsdorf zu einer bevorstehenden Geburt nach Trumau gerufen wurde. Die werdende Mutter Beatrix hatte bereits Wehen, als die Sanitäter Gerhard Schäfer und David Buchegger an der Einsatzadresse eintrafen. Nur Minuten nach der Alarmierung fuhren Beatrix und ihr Partner Bernhard, selbst Sanitäter beim Roten Kreuz, mit dem Rettungsteam Richtung Krankenhaus Mödling.

Der Moment, in dem alles schnell gehen musste

"In Wiener Neudorf mussten wir schließlich auf einem Parkplatz entlang der B17 anhalten und das Notarzteinsatzfahrzeug aus Mödling nachalarmieren", berichtet Gerhard Schäfer. Doch noch bevor der Notarzt eintraf, ging alles ganz schnell: Die kleine Luisa Charlotte erblickte im Rettungswagen das Licht der Welt.

Ein Dank, der von Herzen kam

Mutter und Tochter waren wohlauf. Zur Kontrolle wurden sie ins Krankenhaus Mödling gebracht. Für Schäfer und Buchegger war es ein Moment, den sie so schnell nicht vergessen werden. Einige Tage nach der Geburt besuchten sie die junge Familie zu Hause in Trumau. Dort empfingen sie nicht nur die glücklichen Eltern, sondern auch die vierjährige Laura, die mit stolz geschwellter Brust ihre kleine Schwester vorstellte. "Wir sind sehr dankbar, dass alles so gut funktioniert hat und Gerhard und David in diesem ganz besonderen Moment für uns da waren. Vielen Dank!", sagen die Eltern Beatrix und Bernhard. Ein Einsatz, der allen Beteiligten wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.