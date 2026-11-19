Wer in Österreich mehr als 62.400 Euro Nettovermögen besitzt, gehört bereits zur vermögenderen Hälfte der Bevölkerung. Das zeigt der aktuelle Global Wealth Report der Schweizer Großbank UBS. Doch was zählt überhaupt zum Vermögen?

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Viele glauben, dass man für einen Platz unter den reicheren Österreichern ein ordentlich gefülltes Bankkonto oder eine teure Immobilie braucht. Tatsächlich liegt die Grenze deutlich niedriger: Wer rund 62.400 Euro Nettovermögen besitzt, hat laut UBS bereits mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Österreich.

So viel Vermögen brauchst du

Entscheidend ist dabei nicht das Einkommen, sondern das sogenannte Nettovermögen. Laut Global Wealth Report beträgt das Medianvermögen in Österreich 71.378 US-Dollar. Das entspricht umgerechnet rund 62.400 Euro.

Der Median markiert genau die Mitte der Vermögensverteilung: Eine Hälfte der Erwachsenen besitzt mehr, die andere weniger. Wer über diesem Betrag liegt, gehört somit statistisch zur vermögenderen Hälfte.

Das zählt alles zum Vermögen

Dabei geht es keineswegs nur um das Geld auf dem Sparbuch. Zum persönlichen Vermögen zählen unter anderem:

Bankguthaben und Bargeld

Aktien, Fonds und andere Wertpapiere

Immobilien und Grundstücke

Weitere finanzielle und materielle Vermögenswerte

Davon müssen allerdings sämtliche Schulden abgezogen werden. Wer etwa eine Eigentumswohnung besitzt, für die noch ein Kredit läuft, darf nicht einfach den gesamten Immobilienwert als Vermögen verbuchen. Entscheidend ist, was nach Abzug der offenen Verbindlichkeiten übrig bleibt.

Österreich vor Deutschland und den USA

Auch im internationalen Vergleich liegt Österreich im oberen Mittelfeld. Laut UBS belegt die Alpenrepublik beim Medianvermögen weltweit Platz 27.

In Deutschland beträgt das Medianvermögen 53.485 US-Dollar, in den USA sind es 68.998 Dollar. Österreich liegt damit vor beiden Ländern.

Auch im internationalen Vergleich liegt Österreich im oberen Mittelfeld. © Getty Images

In anderen Staaten ist die Vermögensmitte allerdings deutlich höher: In Luxemburg liegt sie bei rund 394.000 US-Dollar, in der Schweiz bei etwa 145.500 Dollar. Auch Italien mit rund 131.000 Dollar und Frankreich mit knapp 122.000 Dollar kommen auf höhere Werte.

Warum der Durchschnitt viel höher ist

Besonders auffällig ist der Abstand zwischen Median und Durchschnitt. Während das Medianvermögen in Österreich bei rund 71.000 Dollar liegt, beträgt das durchschnittliche Vermögen laut UBS etwa 280.000 Dollar pro erwachsener Person.

Der Grund: Sehr reiche Menschen treiben den Durchschnitt nach oben. Der Median wird davon deutlich weniger beeinflusst.

Ein Beispiel: Vier Personen besitzen jeweils 20.000 Euro, eine fünfte Person hat eine Million Euro. Das durchschnittliche Vermögen beträgt in diesem Fall 216.000 Euro. Der Median liegt hingegen bei nur 20.000 Euro.

Deshalb gilt der Median als aussagekräftigerer Wert, wenn es darum geht, die Vermögensmitte einer Bevölkerung zu bestimmen.

Weltweit kommen täglich neue Millionäre dazu

Der UBS-Bericht zeigt außerdem, dass das weltweite Privatvermögen weiter wächst. 2025 legte es demnach um rund 10,8 Prozent zu. Es war bereits das dritte Jahr in Folge mit einem Anstieg.

Auch die Zahl der Dollar-Millionäre nahm deutlich zu: Weltweit kamen rechnerisch täglich mehr als 2.600 neue Millionäre hinzu. Auf das gesamte Jahr gerechnet entspricht das beinahe einer Million Menschen. Mehr als 40 Prozent aller Dollar-Millionäre leben weiterhin in den USA.

Ab wann gilt man wirklich als reich?

Die Grenze von 62.400 Euro bedeutet allerdings nicht, dass man damit bereits als reich gilt. Sie zeigt lediglich, dass man mehr Nettovermögen besitzt als die Hälfte der Erwachsenen in Österreich.

Die Grenze von 62.400 Euro bedeutet allerdings nicht, dass man damit bereits als reich gilt. © Getty Images

Ob jemand tatsächlich finanziell abgesichert ist, hängt auch vom Einkommen, den laufenden Verpflichtungen und der Verfügbarkeit des Vermögens ab. Eine Immobilie kann zwar den persönlichen Besitz erhöhen, bringt aber nicht automatisch Geld für den Alltag.

Fest steht: Um in Österreich über der Vermögensmitte zu liegen, braucht es laut UBS weniger Vermögen, als viele vielleicht vermuten.