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Künftiger Vizekanzler bleibt in der Gesamtbetrachtung zwar auch hinter ÖVP-Ministerinnen, er hat aber die höchsten Zustimmungswerte aller Regierungsmitglieder.

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Herbert Kickl dominiert auch das brandaktuelle Polit-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24: Laut der aktuellen Erhebung (1.000 Befragte vom 16. bis 17. November 2026) erreichen der FPÖ-Chef sowie Finanzminister Markus Marterbauer die höchsten positiven Eindruckswerte unter den abgefragten heimischen Spitzenpolitikern.

oe24-Politik-Barometer vom 19. 11. 2026 © oe24

Während die Mehrheit der Regierungs- und Oppositionspolitiker deutlich im negativen Bereich liegt, heben sich diese beiden Akteure zumindest bei den reinen Zustimmungswerten ab.

Kickl. Konkret gaben 34 Prozent der Befragten an, einen positiven Eindruck von Herbert Kickl zu haben. Dies entspricht einem leichten Zuwachs von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Erhebung im Oktober. Da gleichzeitig 33 Prozent einen negativen Eindruck äußerten, weist der FPÖ-Chef als einziger Politiker in der gesamten Erhebung einen positiven Gesamtsaldo von +1 auf.

Marterbauer. Den zweithöchsten positiven Wert unter allen gelisteten Politikerinnen und Politikern erzielt der angehende Vizekanzler Marterbauer. Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) bewertet ihn positiv, was einem leichten Rückgang von einem Prozentpunkt entspricht, womit Marterbauer um drei Prozentpunkte auf Kickl zurückfällt. Dem gegenüber stehen 39 Prozent, die einen negativen Eindruck von ihm haben.

Schwarzes Ministerinnen-Duo beim Gesamtsaldo vor Marterbauer

Daraus ergibt sich für Marterbauer ein Gesamtsaldo von -14, womit er im Gesamtranking allerdings hinter Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (-9) und Familien- sowie EU-Ministerin Claudia Bauer (-13) auf dem vierten Platz liegt.

Politik-Barometer der Parteiobleute vom 19. 11. 2026 © oe24

Babler ist weiterhin das weit abgeschlagene Schlusslicht

Für die Spitzen der Bundesregierung fallen die Bewertungen laut den Daten der Lazarsfeld Gesellschaft deutlich verhaltener aus. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) erreicht 19 Prozent positive und 43 Prozent negative Nennungen, was einen Saldo von -24 ergibt. Noch-Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) kommt auf zwölf Prozent positive Eindrücke bei 50 Prozent negativen Bewertungen und bildet mit einem Saldo von -38 das Schlusslicht der Erhebung. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) verzeichnet 16 Prozent Zustimmung gegenüber 47 Prozent Ablehnung (Saldo -31).

Die Daten zeigen auch, wie gespalten die Wählerschaft ist: Besonders die hohen positiven Werte von Kickl und Marterbauer gehen gleichzeitig mit hohen negativen Einschätzungen einher, was auf eine ausgeprägte Bekanntheit und Polarisierung bei den Wählerinnen und Wählern schließen lässt.