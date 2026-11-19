Die ganze Welt steht Kopf und zockt das neue GTA 6. Auch Bundeskanzler Christian Stocker geht mit dem Trend und postet sich selbst als Gangster-Boss.

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Der Spiele-Hit ist seit Donnerstag weltweit verfügbar und wird wohl das erfolgreichste Computerspiel aller Zeiten. Auch Bundeskanzler Christian Stocker scheint das Gaming-Fieber gepackt zu haben. Der ÖVP-Boss zeigt sich auf Instagram als GTA-Gangster-Boss.

"Die Missionen für Österreich laufen", schreibt der Kanzler: "Allen GTA-Fans wünsche ich viel Spaß mit dem neuen GTA 6!"

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Die politische Botschaft bleibt aber nicht aus.

Stocker zählt die größten Erfolge der Regierung auf, bevor GTA 6 erschienen ist: Zukunftsdepot beschlossen, Aktivpension auf den Weg gebracht, Asylanträge auf einem Tiefstand, Sozialhilfe-Leistungsbericht reformiert, Industriestrompreispaket geschnürt.