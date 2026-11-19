Der Innenminister rechnet damit, dass die gemeinsame Erklärung mit Ruanda bereits im Jänner oder Februar 2027 unterzeichnet wird. Erste Rückführungen sollen noch heuer starten.

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Österreich drückt bei den Abschiebeplänen in Afrika aufs Tempo - erste Rückführungen von abgelehnten Asylwerbern sollen noch heuer starten.

Mehrere Staaten beteiligt

Die Verhandlungen laufen bereits auf Hochtouren. Am Montag traf VP-Innenminister Gerhard Karner den ruandischen Innenminister Vincent Biruta zu ersten konkreten Arbeitsgesprächen. Mit dabei waren auch die Innenminister Deutschlands und Griechenlands sowie Vertreter von UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration. Mehrere europäische Staaten wollen sich an dem geplanten Abschiebezentrum beteiligen.

"So rasch als möglich"

Am Dienstag ging es bei weiteren Gesprächen um die nächsten Schritte für sogenannte "Return Hubs" – also Einrichtungen, in denen abgelehnte Asylwerber außerhalb Europas untergebracht werden sollen, bevor ihre Rückführung erfolgt. Österreich will das Pilotprojekt "so rasch als möglich" umsetzen, betonte Karner. Er ist überzeugt, dass weitere Länder dem Beispiel folgen werden.

Kooperation in anderen Bereichen

Doch es geht nicht nur um Migration: Österreich und Ruanda loten auch Kooperationen in anderen Bereichen aus. Als mögliches Feld wurde etwa die Hochschulbildung genannt.

Konkrete Zahlen kommen noch

Wie teuer das Projekt für Österreich und die beteiligten Staaten wird, ist weiterhin offen. Das Innenministerium wollte sich zu den Kosten nicht äußern. Für konkrete Zahlen seien die Verhandlungen noch zu früh. FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte zuvor Medienberichte über hohe Kosten scharf kritisiert und von einer "organisierten Steuergeldvernichtung" gesprochen.

13.000 Abschiebungen seit Anfang 2026

Karner verwies unterdessen auf die bisherigen Abschiebezahlen: Österreich habe seit Jahresbeginn rund 13.000 Abschiebungen durchgeführt. Darunter seien etwa 4.000 abgelehnte Asylwerber sowie straffällige EU-Bürger gewesen.