Brisante Details über angebliche Sonderregelung für Robert Kratky

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Im Rechtsstreit rund um seine Kündigung bringt der ehemalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nun auch den früheren Ö3-Moderator Robert Kratky ins Spiel. Wie profil unter Berufung auf einen neuen Schriftsatz von Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum berichtet, wirft der Ex-ORF-Chef Kratky vor, bereits im Herbst 2025 von den bevorstehenden Vorwürfen gegen ihn gewusst zu haben.

Brisante Details vor Prozesstag am Freitag

Robert Kratky. © Instagram

Zudem werden brisante Details zu Kratkys früherem Sondervertrag publik. Im Zentrum des Verfahrens am Wiener Arbeits- und Sozialgericht, das am Freitag mit den Befragungen von Weißmann und seiner Nachfolgerin Ingrid Thurnher fortgesetzt wird, steht Weißmanns Entlassung im April nach Vorwürfen sexueller Belästigung.

Klage auf vier Millionen Euro: "Da kummt no was Großes"

Der Ex-Generaldirektor klagt auf knapp vier Millionen Euro und sieht sich als Opfer einer länger geplanten Intrige. Laut Schriftsatz soll Kratky schon im Herbst 2025 gegenüber einem Zeugen angekündigt haben, dass gegen Weißmann "no was Großes kumman" werde. Ähnliche Andeutungen soll Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer verbreitet haben. Weißmann verweist zudem darauf, dass der Anwalt jener Mitarbeiterin, die die Belästigungsvorwürfe erhob, zuvor auch Kratky und den ebenfalls in die Kritik geratenen ORF-Manager Pius Strobl vertrat.

Sondervertrag war nicht auffindbar

Darüber hinaus thematisiert der Schriftsatz laut profil den unter Ex-Generaldirektor Alexander Wrabetz geschlossenen Sondervertrag Kratkys. Dieser sei – ähnlich wie Strobls umstrittene Pensionszusagen – in den ORF-Systemen nicht auffindbar gewesen, bis Kratky im Dezember 2024 per WhatsApp-Video eine offene Prämie einforderte.

Der Vertrag habe demnach einen einjährigen bezahlten Krankenstand sowie einen unkündbaren siebenjährigen Folgevertrag ab 2027 mit rund 200.000 Euro Jahresgage vorgesehen – zusätzlich zu Kratkys zuletzt rund 480.000 Euro als Ö3-Moderator. Wrabetz verteidigte die Vereinbarung gegenüber profil mit Kratkys hoher Bedeutung für die Ö3-Werbeerlöse, während der ORF angab, der Vertrag sei der Personalverrechnung vorgelegen.

Kratky, der den Sender im Sommer 2025 verließ, und Lederer äußerten sich auf Anfrage des Magazins nicht; ORF-Managerin Lisa Totzauer wies eine Vorabkenntnis als unwahr zurück. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.