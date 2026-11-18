Trotz des Spardrucks hält der ORF an der Essenszulage fest.

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Schon vor drei Jahren sorgten die Mittagsmenüs in der ORF-Kantine für Aufregung. Denn mit der ORF-Gebühr wird den Mitarbeitern - ein Drittel davon verdient mehr als 100.000 Euro brutto pro Jahr - des öffentlich-rechtlichen Senders eine Essenszulage gewährt.

Angesichts der finanziellen Einschnitte für den ORF - bis zu 320 Stellen sollen wegfallen, für 2027 wird mit einem Verlust von 37 Mio. Euro gerechnet - stellt sich die Frage, ob die Essenszulage noch finanzierbar ist.

Auf oe24-Anfrage bestätigt man am Küniglberg, dass es die Essenszulage noch gibt. Als Begründung führt man an: "Aufgrund der exponierten Lage des ORF-Zentrums und der nicht gegebenen Versorgungsmöglichkeiten in der Umgebung verfügt der ORF über eine Betriebs-Kantine, die von einem externen Dienstleister betrieben wird." 600 Meter vom ORF-Zentrum entfernt ist übrigens ein Billa, 400 Meter entfernt eine Anker-Bäckerei.

In großen Unternehmen sei es außerdem üblich und werde vom Gesetzgeber auch steuerlich gefördert, dass die "marktkonform bepreisten" Mittagsmenüs finanziell gestützt werden, heißt es aus dem ORF.

Paprizierte Krautsuppe & irischer Gemüsestew

Vor drei Jahren schlug ein Schnitzel vom Schwein mit Erdäpfelsalat, Preiselbeeren, Reis und Zitrone jedenfalls mit 8,30 Euro zu Buche. Aktuelle Preise werden auf der Website des Restaurants nicht gelistet.

Die Speisekarte kann sich aber sehen lassen. Täglich gibt es vier oder mehr Gerichte und zwei Suppen. Darunter etwa eine paprizierte Krautsuppe, ein Hirschgulasch, einen Alpenburger, verschiedenste Pizzen, irischer Gemüsestew, gegrilltes Seelachsfilet und Co. Auch die Öffnungszeiten sind überaus großzügig. Warme Küche gibt es Werktags von 11.30 bis 14.00 Uhr und 16.30 bis 19.00 Uhr, an Wochenenden von 11.30 bis 14.30.