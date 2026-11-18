Nationalrat
Direkte NoVA-Befreiung für Feuerwehren beschlossen
Die Feuerwehren waren auch bisher bereits bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge von der NoVA befreit, bekamen diese aber erst im Nachhinein rückerstattet. Die nunmehrige Gesetzesänderung soll den Verwaltungsaufwand für die Feuerwehren minimieren.
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Die Fraktionen lobten das von allen fünf Parlamentsparteien gemeinsam eingebrachte Vorhaben in der Debatte im Plenum in ungewohnter Einigkeit einhellig als wichtigen Entbürokratisierungsschritt. Die Gelegenheit nutzten die Mandatare aller Klubs außerdem zum Dank an die Einsatzorganisationen und die dort tätigen ehrenamtlichen Kräfte.
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