Klare Grenze
Erste Stadt verbietet Smart Glasses in Schwimmbad und Sauna
Ein entsprechender Antrag, der von FPÖ, SPÖ und Grünen gemeinsam eingebracht wurde, sei am Montag einstimmig im Gemeinderat beschlossen worden, berichtete Gemeinderat Alessandro Schatzmann (Grüne) am Mittwoch. Man sei damit die erste Stadt in Österreich, die einen derartigen Schritt gesetzt habe, hieß es in der Aussendung.
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Besonders in einem Schwimm- und Wellnessbereich brauche es klare Grenzen, so Schatzmann, denn heimlich aufgenommene Bilder könnten manipuliert oder für sexualisierte Darstellungen und Deepfakes missbraucht werden. Der Bund ist derzeit auf der Suche nach einer Regelung für den Umgang mit Smart Glasses. Die Brillen mit eingebauter Kamera, Mikrofon und KI-Funktionen, kommen immer häufiger zum Einsatz.
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