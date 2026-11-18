Ein Zwölfjähriger wurde am Bahnhof in Fritzens beim versuchten Diebstahl eines (sechsten) E-Scooters auf frischer Tat von der Polizei ertappt.

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Tirol. Dass jemand es am Bahnhof Fritzens im Bezirk Innsbruck-Land auf von Pendlern abgestellte E-Scooter abgesehen hatte, war schon seit längerem klar: Insgesamt waren im Zeitraum von 1. September 2026 bis 17. November drei E-Scooter-Diebstähle angezeigt worden, insgesamt wurden sechs gestohlen, berichtete die Polizei.

Deshalb legte sich eine Streife gezielt im Bahnhofsbereich bzw. bei den Radständern auf die Lauer, wo sie schließlich einen Verdächtigen, einen 12-Jährigen, in flagranti erwischte.

Der einheimische Dreikäsehoch von einem Täter war geständig, zumindest fünf E-Scooter gestohlen zu haben. Zwei konnten im Bahnhofsbereich sichergestellt werden, wo der Teenie sie versteckt hatte, um sie später abzuholen. Außerdem konnten an der Wohnadresse seines gleichaltrigen deutschen Freundes drei E-Scooter sichergestellt und den Diebstählen am Bahnhof Fritzens/Wattens zugeordnet werden.