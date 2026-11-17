Keine zwei Wochen mehr, und die Weihnachtszeit geht so richtig los: Adventkranz, Adventkalender - und in vielen Haushalten zieht auch ein Wichtel ein.

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Wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, hat die Weihnachtszeit etwas Magisches. Das Warten auf das Christkind, der funkelnde Baum und diese schöne, festliche und friedliche Stimmung. Solche Erinnerungen wollen wir heute auch für unsere Kinder schaffen. Da kommt der zauberhafte skandinavische Brauch, einen Wichtel einziehen zu lassen, genau richtig: Der kleine Hausgast taucht am 1. Dezember auf und bleibt bis Weihnachten oder Neujahr.

Baustellendreck und lustige Streiche

Bevor der Wichtel da ist, taucht eine Baustelle an einer Wand in der Wohnung auf. Dann folgt die Tür und der kleine Wichtel beginnt, allen möglichen Unfug zu treiben: Mal vertauscht er alle Schuhe, dann dekoriert er den Adventkranz mit Karotten als Kerzen neu oder er klebt die Kleidung für den nächsten Tag mit Tixo an die Tür. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Spaß für Klein und Groß

Das Schönste am Wichtelzauber ist die Freude der Kinder, wenn sie in der Früh den neuen Wichtelstreich entdecken oder eine Überraschung von ihm vorfinden und ganz aufgeregt nach einem Brief von ihrem Gast suchen. Denn die schreibt der Wichtel regelmäßig und stellt den Kindern darin Aufgaben oder hinterlässt ihnen Rezepte zum Nachkochen. Das macht nicht nur den Kleinen Spaß, auch viele Eltern erliegen diesem Brauch und genießen die Freude, die ihre Kinder am Wichtel haben.

Aber so ein Wichtel macht natürlich auch etwas Arbeit. Damit das am Ende nicht in allabendlichem Stress endet, solltet ihr euch rechtzeitig auf den Einzug eures Wichtels vorbereiten. Hier ist der Fahrplan zur Wichtelzeit:

Jetzt: Grundausstattung besorgen

Nutze die nächsten Tage, um das Zubehör zu kaufen oder vorzubereiten: Du brauchst eine Wichteltür. Falls du schon eine hast, die du letztes Jahr benutzt hast, kontrolliere sie. Besorge Miniatur-Briefpapier und Kuverts, Bastelmaterial und kleine Überraschungen. Oft gibt es auch fertige Wichtelbücher mit Briefen und Bastelanleitungen. Das kann viel Zeit sparen. Fange an 24 Aktionen zu planen.

21. bis 25. November

Schreibe die ersten Briefe. Am besten fängst du mit dem Einzugsbrief und dem Abschiedsbrief an, dann hast du schon einmal einen Rahmen. Richte kleine Wichtelutensilien wie ein Mini-Bügeleisen, winziges Klopapier oder einen Schlitten her. Du findest im Internet jede Menge Zubehör, das du Jahr für Jahr erweitern kannst. Überlege dir Rätsel, Quizzes und Co. für die Kinder und teile kleine Geschenke des Wichtels für die wichtigsten Tage im Dezember auf, zum Beispiel zum Nikolo und für den 24. Dezember.

26. bis 29. November

Jetzt wird Ordnung gemacht: Sortiere alles, packe die 24 Tagesaktionen in Kuverts oder kleine Boxen und richte die Materialien für alle Streiche und Spiele her. Wenn du möchtest, kannst du auch schon erste Spuren des Einzugs erscheinen lassen. Verstreue ein bisschen Sand an der Stelle, an der später die Wichteltür angebracht wird, oder stelle schon mal ein Baustellenschild auf.

30. November

Jetzt geht es los: Deine Wichtelbaustelle ist da. Eine kleine Schubkarre, Baustellendreck und Absperrbänder sind untrügliche Zeichen für die Ankunft eures Wichtels. Viel Spaß!