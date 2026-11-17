Es ist noch unklar, ob und warum der Ex-Mitarbeiter (39) des Babykostherstellers angeklagt wird.

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Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp soll bis Jahresende eine Entscheidung über eine etwaige Anklage gegen den 39-jährigen Verdächtigen fallen. Der Abschlussbericht der Polizei sei mittlerweile eingelangt und werde nun bearbeitet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Dienstag. Der Beschuldigte wurde Mitte Oktober nach fünf Monaten Untersuchungshaft unter Anwendung gelinderer Mittel enthaftet.

Zum Inhalt des Berichts könne man keine Angaben machen, erläuterte die Sprecherin. Auf dessen Grundlage entscheide die Staatsanwaltschaft nun, ob und weswegen der 39-Jährige angeklagt wird. Mit einer Enderledigung sei bis Jahresende zu rechnen, hieß es.

Der ehemalige Hipp-Mitarbeiter war am 2. Mai im Bundesland Salzburg festgenommen worden und saß rund fünf Monate in der Justizanstalt Eisenstadt in U-Haft. Mitte Oktober wurde er unter der Auflage enthaftet, dass er während des Verfahrens im Inland bleibt.

39-Jähriger bestreitet die Vorwürfe

Der Mann soll jeweils zwei Hipp-Gläser in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit Rattengift manipuliert haben, wobei das zweite Glas, das in einer Spar-Filiale in Eisenstadt verkauft worden sein soll, bisher nicht gefunden wurde. In dem im Burgenland sichergestellten Glas waren 15 Mikrogramm Rattengift enthalten. Ein Gutachten ergab, dass die Dosis beim Verzehr nicht lebensgefährlich gewesen wäre, aber gesundheitliche Folgen gehabt hätte.

An der Wohnadresse des 39-jährigen Verdächtigen war im Frühjahr Rattengift sichergestellt worden, das laut Staatsanwaltschaft in Konzentration und Verhältnis mit jenem vergleichbar ist, das im sichergestellten Glas gefunden wurde. Ein Beweis, dass es sich um dasselbe Gift handle, sei das jedoch nicht, hatte es geheißen. Der gebürtige Slowake bestreitet, mit der Tat etwas zu tun zu haben, gestand jedoch eine Urkundenfälschung - nämlich gefälschte Gehaltszettel für einen Kredit.