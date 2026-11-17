Ein 14-Jähriger zündete den selbstgebastelten Böller in einem Park nahe der Schule.

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Gefährlicher Morgen in Niederösterreich: Ein selbst gebastelter Böller detonierte in der Hand eines Jugendlichen. Mehrere Schüler mussten ins Spital!

Der Vorfall ereignete sich am Montag kurz vor 8 Uhr in einem Park nahe einer Schule im Bezirk Bruck an der Leitha. Ein 14-Jähriger zündete dort einen selbst hergestellten Böller. Doch plötzlich explodierte direkt in seiner Hand. Der Jugendliche erlitt dabei mittelschwere Verletzungen.

Sechs Schüler mit Knalltrauma

Auch andere Jugendliche waren von der Explosion betroffen. Sechs weitere Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren dürften ein Knalltrauma erlitten haben. Ein weiterer Bursche wurde durch herumfliegende Teile leicht an den Beinen verletzt. Insgesamt mussten fünf Verletzte zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht werden.

Nach Abschluss der Erhebungen erwarten den 14-Jährigen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg und die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha.