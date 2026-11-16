Bruder-Mord: 35-Jähriger kurz vor Tat aus Klinik weggeschickt

Der Beschuldigte soll seinen Bruder getötet und seine Schwägerin mit dem Messer schwer verletzt haben. Der Verdächtige ist wohl psychisch krank. Er soll Tage vor der Tat vom Neuromed-Campus weggeschickt worden sein.

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Perg. Ein 35-Jähriger soll am späten Sonntagabend seinen Bruder im gemeinsamen Haus in Perg in Oberösterreich mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Zudem soll der Beschuldigte laut Polizei seine 31-jährige Schwägerin mit der Stichwaffe attackiert und schwer verletzt haben. Der 35-Jährige wurde festgenommen, U-Haft wurde beantragt. Der einschlägig vorbestrafte Mann dürfte an einer psychischen Erkrankung leiden.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt wegen des Verdachts des Mordes und Mordversuchs, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Die Tat wurde am Sonntag kurz nach 23.00 Uhr im Zuge einer Auseinandersetzung verübt. Der 30-Jährige wurde im Halsbereich schwer verletzt. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der Mann noch am Tatort, berichtete die Polizei. Die Obduktion ergab zwei Messerstiche, von denen einer tödlich war, hieß es am Nachmittag bei der Staatsanwaltschaft Linz.

Ehefrau des Opfers verletzt

Die Ehefrau des 30-Jährigen wurde durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper und den Hals verletzt. Die 31-Jährige konnte in ein Nachbarhaus flüchten, sie wurde mit schweren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bruder des Verdächtigen hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Laut Medienberichten soll die Frau auf der Flucht ihr Baby dabeigehabt haben, was allerdings von den Ermittlungsbehörden bisher weder bestätigt noch dementiert wurde. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Video zum Thema Bruder-Mord: Blutige Schwägerin flüchtete mit Baby © oe24

Verdächtiger machte keine Angaben

Der Verdächtige machte in der Einvernahme durch die Polizei keine Angaben, er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Linz hat Untersuchungshaft beantragt, teilte Sprecherin Ulrike Breiteneder auf APA-Anfrage mit. Darüber soll am Dienstag entschieden werden. Offen ist, ob eine "normale" U-Haft verhängt wird oder eine vorläufige Unterbringung.

Der Beschuldigte sei bereits mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten vor Gericht gestanden, zuletzt im Jahr 2012, so Breiteneder. Seither sei er nur mehr mit einem Vermögens- und einem Urkundendelikt strafrechtlich aufgefallen, nicht mehr mit einem Gewaltdelikt. Er ist allerdings amtsbekannt. Im Raum steht, dass er an einer psychischen Erkrankung leide und die Medikamente nicht nehme. Daher dürfte die Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben. Weiters wurde eine Blutuntersuchung beim 35-Jährigen in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob er durch Substanzen beeinträchtigt war.

Uniklinik kündigte Überprüfung an

Die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten am Abend online, dass der Verdächtige wenige Tage vor der Tat von der Polizei in den Neuromed Campus des Kepler Uniklinikums (KUK) gebracht, jedoch nicht aufgenommen worden war. "Dort ist er aber weder als eigen- noch als fremdgefährdend eingestuft worden", bestätigte Breitender den Bericht. Die Abweisung vom Spital habe sie aus dem Polizeibericht entnommen. Das KUK kündigte eine Überprüfung an. Es bestätigte in einer Stellungnahme, "dass der Tatverdächtige schon seit Sommer Patient des Kepler Universitätsklinikums gewesen ist. Wir werden den Behandlungsverlauf, die medizinischen Befunde und die damit verbundenen medizinischen Sachverständigenentscheidungen penibel intern aufarbeiten. Zugleich hat der Geschäftsführer entschieden, eine externe forensisch-psychiatrische Begutachtung der maßgeblichen medizinischen Befunde und medizinischen Entscheidungen durchführen zu lassen", hieß es in der Stellungnahme weiter.