35-Jähriger ersticht Bruder - Schwägerin schwer verletzt

Schreckliche Gewalttat im Bezirk Perg in Oberösterreich: Ein 35-Jähriger soll am Sonntagabend seinen eigenen Bruder mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben.

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Auch dessen Ehefrau wurde bei der Attacke schwer verletzt. Sie konnte sich jedoch schwer blutend in ein Nachbarhaus retten und überlebte.

Die Tat ereignete sich am 15. November kurz nach 23 Uhr im gemeinsamen Wohnhaus der Brüder. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 35-Jährige seinen 30-jährigen Bruder mit einem Messer im Halsbereich attackiert haben. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch am Tatort.

Auch Schwägerin attackiert

Anschließend soll der Beschuldigte auch seine 31-jährige Schwägerin mit dem Messer im Halsbereich angegriffen und schwer verletzt haben. Der Frau gelang es trotz ihrer Verletzungen, in ein benachbartes Haus zu flüchten. Dort wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, die ihr das Leben retteten. Sie wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zweiter Bruder schritt ein

Nach der Bluttat griff ein weiterer Bruder ein. Er konnte den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter daraufhin fest.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, seinen Bruder getötet und versucht zu haben, auch dessen Ehefrau umzubringen. Die Hintergründe und das genaue Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.