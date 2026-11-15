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Trauer in Steinbach

Bekannter Attersee-Hotelier Franz Föttinger gestorben

Gerhard Kopcsa
von
Außenansicht eines Gasthauses mit einem Porträt von Franz Föttinger eingeblendet.
© Google Maps, privat
Die Region am Attersee trauert um eine prägende Persönlichkeit. Der bekannte Hotelier, Touristiker und langjährige Vizebürgermeister Franz Föttinger ist nach langer Krankheit verstorben.
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Steinbach. Die Region am Attersee trauert um eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten: Franz Föttinger, bekannter Hotelier, Tourismus-Pionier und langjähriger Vizebürgermeister, ist am 29. Oktober 2026 nach langer Krankheit im 84. Lebensjahr gestorben.

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Vom Gasthaus zum Vier-Sterne-Juwel

Als gelernter Gastwirt und Metzgermeister übernahm das oberösterreichische Energiebündel den 1869 gegründeten Familienbetrieb und baute ihn zum renommierten Vier-Sterne-Seehotel Föttinger aus. Das Haus atmet zudem Musikgeschichte: Komponist Gustav Mahler verbrachte dort zwischen 1893 und 1896 mehrere Sommer und schrieb im eigenen Komponierhäuschen auf dem Gelände an seinen Symphonien.

Architekt des Salzkammergut-Tourismus

Über Jahrzehnte gestaltete Föttinger den Tourismus weit über die Ortsgrenzen hinaus. Ab 1977 führte er den örtlichen Fremdenverkehrsverband, später die Ferienregion Salzkammergut. Sein größter Coup gelang ihm 2001 bei einem von ihm eingefädelten Gipfel auf dem Schafberg: Dort einte er 54 Ortsverbände aus Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark unter einem Dach. 2022 wurde er dafür zum Ehrenobmann des Tourismusverbandes Attersee-Attergau ernannt.

Wegbegleiter würdigen vor allem seinen Weitblick. "Franz war ein ganz großer Salzkammergütler. Er war einer, der seine Identität nicht innerhalb von Landesgrenzen, sondern in seinem Salzkammergut sah", erinnert sich der langjährige Wolfgangsee-Tourismusdirektor Hans Wieser gegenüber "Oberösterreichische Nachrichten". Dass die Landespolitik diese Grenzen 2026 durch die Fusion der oberösterreichischen Verbände wieder höher zog, schmerzte den Vollblut-Touristiker zuletzt sehr.

Tausendsassa und Familienmensch

Auch in seiner Heimatgemeinde Steinbach hinterlässt Föttinger große Fußstapfen – als langjähriger Vizebürgermeister, Musikant sowie Gründungsobmann von Sport-, Heimat- und Kameradschaftsverein.

Bis ins hohe Alter drehte der rüstige Oberösterreicher seine Runden mit dem Fahrrad durch die Heimat. Er hinterlässt seine Ehefrau, drei Kinder und neun Enkelkinder.

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