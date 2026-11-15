Frau ohne Führerschein wollte Polizei mit Perücke täuschen

Eine 79-jährige Pkw-Lenkerin ist am Samstag im Zuge einer Schwerpunktkontrolle der Polizei in Stoob-Süd (Bezirk Oberpullendorf) zum wiederholten Male ohne gültigen Führerschein erwischt worden.

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Die amtsbekannte Seniorin versuchte bei dieser Anhaltung, die Beamten mit einer Perücke zu täuschen. Sie behauptete, keinen Führerschein zu haben, weil sie diesen zerschnitten und ins Klo geworfen habe, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Beamten durchschauten das Täuschungsmanöver aber. In Wahrheit wurde der 79-Jährigen die Lenkerberechtigung bereits vor längerer Zeit bescheidmäßig von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde entzogen.