Zum wiederholten Mal
Frau ohne Führerschein wollte Polizei mit Perücke täuschen
Die amtsbekannte Seniorin versuchte bei dieser Anhaltung, die Beamten mit einer Perücke zu täuschen. Sie behauptete, keinen Führerschein zu haben, weil sie diesen zerschnitten und ins Klo geworfen habe, berichtete die Polizei am Sonntag.
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Die Beamten durchschauten das Täuschungsmanöver aber. In Wahrheit wurde der 79-Jährigen die Lenkerberechtigung bereits vor längerer Zeit bescheidmäßig von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde entzogen.
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