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Stubaier Gletscher

Lawinen-Toter in Tirol ist 72-jähriger Amerikaner

Viele Menschen stehen auf einer verschneiten Bergfläche nach einer Lawine unter blauem Himmel.
© ZOOM Tirol
Nach einem Lawinenunfall am Stubaier Gletscher konnte am Sonntag die Identität des dabei tödlich verunglückten Mannes geklärt werden.
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Es handle sich um einen 72-jährigen US-Amerikaner, so die Polizei. Der Wintersportler war am Samstag bei einer Variantenabfahrt am Daunferner von einem Schneebrett erfasst und in eine Gletscherspalte mitgerissen worden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Er ist das erste Lawinenopfer des heurigen Winters in Österreich.

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Eine Gruppe Wintersportler hatte den Lawinenabgang gegen 11.30 Uhr beobachtet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Ein Pistenretter und ein Alpinpolizist begaben sich umgehend zur Unfallstelle auf rund 2.970 Metern Seehöhe. Mittels Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS) orteten sie die Person in rund 20 Metern Tiefe in der Kluft. Die beiden Einsatzkräfte befreiten den Mann aus dem Schnee, sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben aber vergeblich.

Der per Hubschrauber zwischenzeitlich eingetroffene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Wintersportlers feststellen. Die Bergung des Verunglückten erfolgte durch die Bergrettung mit Hilfe des Polizeihubschraubers. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an, zum genauen Unfallhergang gab es weitere Erhebungen.

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