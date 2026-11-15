Geldjahr 2027: So bauen SIE jetzt schon Vermögen auf

oe24 hat mit dem Privatkundenvorstand der Erste Bank über das Geldjahr 2027 gesprochen. Experte Maximilian Clary und Aldringen stellt klar, auf was man achten sollte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für das neue Jahr haben viele schon Vorsätze gefasst, dass sie es mit dem Investieren fokussierter angehen möchten. Dazu kommt das Zukunfts-Depot der Regierung, gleichzeitig wirken die Aktienmärkte auf so manchen überhitzt, sind wir gar in einer Blase?

Darum geht es beim Vermögensaufbau

oe24 hat mit dem Privatkundenvorstand der Erste Bank, Maximilian Clary und Aldringen, über das Geldjahr 2027 gesprochen. Der Experte stellt klar: "Vermögen anzusparen ist eine langfristige Sache. Am besten fährt man mit einem breit diversifizierten Aktienfonds."

"Man muss auch eine Abwärtsbewegung aushalten"

Erste Bank-Privatkundenvorstand Maximilian Clary und Aldringen © erste group

Man müsse es aushalten, wenn es einmal bergab geht, sagt Maximilian Clary und Aldringen oe24. So gab es etwa jüngst bei Tech-Aktien einen Rücksetzer, wobei Micron (KGV von 10) oder Google-Mutter Alphabet (KGV 15) wieder interessante Einstiegschancen böten. Eine Blase sieht er derzeit nicht. Alles auf eine Aktie zu setzen sei aber zu riskant. "Dazu muss man sich sehr mit der Materie beschäftigen, dann kann man Einzelaktien kaufen. Sicherer fährt man mit einem breiter gestreuten Fonds."

Clary und Aldringen sagt: "Für viele sind ETFs der Einstieg in den Kapitalmarkt. Unsere Kunden investieren im Schnitt 150 Euro im Monat in ihren Sparplan."

“Dabei wirkt der Zinseszinseffekt, das achte Weltwunder, vor allem auf längere Zeit.” Maximilian Clary und Aldringen, Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich

Wer vor 20 Jahren 10.000 Euro in den Welt-Index MSCI World investiert hat, der hat jetzt 58.000 Euro, sein Geld also fast versechsfacht (davon ist noch Kapitalertragssteuer KESt von 27,5% zu zahlen).

Zukunftsdepot der Regierung

Reizvoll sei das Zukunftsdepot der Regierung, das auch die Erste Bank ab 1. Juli 2027 anbietet. Hier spart man sich die KESt von 27,5% auf Gewinne: "Ein Riesenvorteil."

Für 83 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ist es wichtig, Geld zur Seite zu legen. Das ist der höchste Wert seit 2014, zeigt die Sparstudie der Erste Bank und Sparkasse. 45 % bezeichnen Sparen sogar als "sehr wichtig".

So viel Geld gehört auf das Girokonto

Das Girokonto ist ein Konto für den Alltag, kein Sparkonto. Als Reserve für unerwartete Ausgaben sollten am Sparkonto drei bis fünf Monatsgehälter liegen, sagt Clary und Aldringen oe24.

“Was darüber hinausgeht, sollte man strategisch langfristig, etwa in Wertpapiere, anlegen.” Maximilian Clary und Aldringen, Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich

Festgeld macht Sinn, wenn man das Geld bald braucht und trotzdem bessere Zinsen erhält. Rund vier Prozent sind im Geldjahr 2027 wieder drinnen. Allerdings wird die Inflation in Österreich im nächsten Jahr auch rund 2,8% betragen. Der Aktienmarkt bietet langfristig Renditen von 7 bis 10 Prozent. "Es ist gut, dass jetzt mehr investieren. 40% haben laut unserer Studie Wertpapiere."

Gold ist laut dem Experten ein guter Hedge. 5-10 Prozent könne man halten.

Bitcoin sollte man höchstens im kleinen einstelligen Prozentbereich haben. „Hier beraten wir nicht, aber über unsere App George kann man Krypto-Wertpapiere, sogenannte ETPs, kaufen."