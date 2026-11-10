Energie kostet hunderte Euro mehr im Winter

Die Preise für Gas schießen nach oben, dadurch verteuert sich auch Strom. Pellets und Heizöl kosten deutlich mehr.

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Heizen mit Öl, Gas und festen Brennstoffen verteuerte sich bereits vor der Heizsaison deutlich.

Heizöl, Gas, Pellets deutlich teurer

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stieg der Preis für Heizöl um rund 73,2 % (!) laut Statistik Austria. Der Pelletspreis verzeichnete im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg um rund 33,2 %. Der Branchenverband proPellets Austria bestätigt für September einen Preis von 419 Euro pro Tonne.

Der Gaspreis ist mit rund 90 Euro pro Megawattstunde drei Mal so hoch wie im Vorjahr (auch wenn das nicht direkt bei den Haushalten ankommt, sondern erst mit Verzögerung).

Klar ist: Heizen kostet viel mehr als im Vorjahr. Ein Drittel teurer bis zu fast doppelt so viel mehr zahlt man für eine warme Wohnung.

Stromkosten legen seit Sommer zu

Heizen ist teuer: Frau sitzt eingewickelt in eine Decke mit Laptop neben der Heizung und trägt eine Wollmütze. © Getty Images

Die Großhandelspreise für Strom lagen im Herbst sogar 70 Prozent über dem Vorjahreswert. Die großen Energielieferanten werden die höheren Einkaufspreise an die Kunden weitergeben.