Strom-Schmäh: Regierung spart uns 4 Euro im Monat

Die Regierung hat mitbekommen, dass sich Fernwärmepreise teils verdoppeln und Gas, Pellets und Heizöl deutlich (!) teurer wurden. Sie reagiert darauf mit einem Strom-Schmäh.

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Es ist noch ein Tag bis zum Faschingsbeginn, aber die Regierung lobt sich selbst für eine Maßnahme, die dem durchschnittlicher Haushalt 4 Euro im Monat erspart. Die Ökostromabgaben werden ab 2027 ausgesetzt.

In den kommenden Wintermonaten kommen hunderte Euro Mehrkosten wegen der hohen Energiepreise auf die Österreicher zu.

Die gestrichene Ökostrom-Abgabe ist aber zumindest ein Anfang, um gegen die teure Energie Abhilfe zu leisten.

So funktioniert die neue Regel zur Stromsteuer

Die Steuern auf Strom sinken durch die Regierungsmaßnahme ab 2027 für einen durchschnittlichen Haushalte mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden Strom um rund 50 Euro brutto im Jahr.

Davon entfallen netto, also ohne Umsatzsteuer, etwa 25 Euro auf den Förderbetrag und 20 Euro auf die Förderpauschale.

Von der Entlastung sollen nicht nur Haushalte, sondern auch Unternehmen profitieren, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Tischlerei spart sich hunderte Euro

Den Unternehmen hilft die gestrichene Ökostromabgabe mehr. So erspart sich etwa eine Tischlerei mit 55.000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und einer Verrechnungsleistung von 60 Kilowatt rund 700 brutto.

“Damit entlasten wir die Menschen, senken die Kosten für unsere Betriebe und stärken die Arbeitsplätze in Österreich” Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)

Bei einer Papierfabrik mit 55 Mio. Kilowattstunden im Jahr und einer Verrechnungsleistung von 12 Megawattstunden bringt dies eine Entlastung von 180.000 Euro.

Netzkosten machen ein Drittel der Stromkosten aus

Die Regierung arbeite aber auch daran, die Netzkosten zu senken, heißt es zu oe24. Die Netzkosten machen bei Haushalten rund ein Drittel der Stromrechnung aus.

Wenn wir weniger für Netzkosten blechen, dann sinkt auch die Teuerungsrate. "Das wird dazu beitragen, die Inflation zu dämpfen", so Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ). "Mehreinnahmen im Fördersystem ermöglichen die Senkung der Stromkosten, ohne beim Ausbau erneuerbarer Energie sparen zu müssen", merkte NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer an.

Energierechnung wird für viele Haushalte zur Belastung © APA/BARBARA GINDL

“Für die Unternehmen ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein.” Mag. Gerald Zmuegg, Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien zur gestrichenen Ökostrom-Abgabe

"Wir zahlen für knappen Strom"

Wie dringend tatsächlich wirksame Maßnahmen gegen die hohen Strompreise wären, zeigt laut FPÖ-Energiesprecher Paul Hammerl ausgerechnet der heutige Dienstag.

An der europäischen Strombörse EPEX Spot beträgt der durchschnittliche österreichische Strompreis 37,82 Cent pro Kilowattstunde, in der Spitze werden sogar mehr als 52 Cent erreicht – noch ohne Netzkosten, Steuern und Abgaben.

"Das sind keine durchschnittlichen Erzeugungskosten, sondern massive Knappheitspreise, die entstehen, wenn eine hohe Stromnachfrage auf ein zu geringes Angebot trifft. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Kraftwerk seinen Strom um wenige Cent produzieren kann. Der hohe Börsenpreis gilt für alle an der Auktion erfolgreich teilnehmenden Erzeuger. Auch für Windkraftwerke, PV-Anlagen, Biomasse- und Biogasanlagen, Wasserkraftwerke oder Batteriespeicher, die ihren Strom wesentlich günstiger bereitstellen können. Die Kunden bezahlen also nicht die tatsächlichen durchschnittlichen Erzeugungskosten, sondern den Preis der Knappheit. Besonders hart trifft das jene rund 60.000 Haushalte mit dynamischen Stromtarifen, denen Hattmannsdorfer noch 300 Euro jährliche Ersparnis versprochen hat. Stattdessen bekommen sie jetzt die explodierenden Börsenpreise unmittelbar zu spüren", sagt Hammerl.

Notwendig sei ein grundlegender Kurswechsel mit einem konsequenten Ausbau von Wasserkraftwerken sowie flexibel einsetzbaren Gaskraftwerken. "Wir brauchen ausreichend gesicherte Kraftwerkskapazitäten, damit wir bei Windflaute und fehlendem Sonnenschein nicht ständig horrende Knappheitspreise bezahlen müssen."