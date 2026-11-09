Ski-Irrsinn: Zwei Stunden Warten für die ersten Schwünge

Beim Saisonstart stürmten tausende Skifans die Lifte.

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Viele Wintersportfans fiebern bereits dem ersten Skitag entgegen. Während die meisten heimischen Skigebiete traditionell Anfang Dezember öffnen, kann man vor allem auf den Gletschern jetzt schon erste Schwünge ziehen.

Mega-Warteschlangen

Besonders groß war am Wochenende der Andrang im Schweizer Gletscher-Skigebiet Saas-Fee. Tausende Ski-Fans stürmten die Pisten, es kam zu Wartezeiten von bis zu 2 Stunden. Videos auf Instagram gingen viral.

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Ein Grund für den Mega-Hype ist die Tatsache, dass der in der Schweiz extrem populäre Magic Pass auch in Saas-Fee gilt.

Ruhiger geht es derzeit in Österreich zu. Neben den Gletscher-Skigebieten kann man seit dem Wochenende auch am Resterkogel (gehört zu KitzSki) bereits fahren.