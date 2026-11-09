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Durchbruch?

Heute startet Klimakonferenz in Antalya

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Rauch steigt von verbranntem Wald nach einem Waldbrand im Sonnenuntergang auf.
© APA/AFP/SAVO PRELEVIC
Bei der UNO-Klimakonferenz von 9. bis 20. November in der Türkei gehe es um die Umsetzung des Beschlossenen, nicht um große neue Ziele.
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Vor der heute startenden UNO-Klimakonferenz dämpfte die EU die Erwartungen für große Fortschritte beim weltweiten Klimaschutz. "Es wäre kontraproduktiv, mit zu hohen Erwartungen anzureisen und enttäuscht zu werden", heißt es aus der EU-Kommission. Wichtig sei: Ein Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen und den europäischen Klimazielen, aber es gebe wenig konkrete Verhandlungsziele.

Lehren aus der vergangenen COP

Die EU zieht vor dem Großevent in Antalya, einer Küstenstadt in der Türkei, ihre Lehren aus der Klimakonferenz im vergangenen Jahr in Brasilien, die ohne jeden Verweis auf einen Ausstieg aus den schmutzigen fossilen Energien Öl, Gas und Kohle zu Ende ging. Förderländer wie Saudi-Arabien hatten einen Kompromiss blockiert. "Das war eine sehr schlechte Erfahrung", die niemand in Europa wiederholen wolle, heißt es aus UNO-Kreisen.

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Die Voraussetzungen sehen in diesem Jahr ohnehin nicht günstiger aus. Die hohen Öl- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs haben wichtigen Förderländern neue Macht verschafft. Sie dürften noch weniger bereit sein, über ein Ende ihrer Öl- und Gasindustrie zu sprechen, als schon in den vergangenen Jahren.

Trotz der gedämpften Erwartungen sieht sich die EU weltweit als Treiber für den Klimaschutz, nicht zuletzt seit sich die USA unter Präsident Donald Trump aus den Verhandlungen zurückgezogen haben. Insbesondere Frankreich fordert ein pragmatischeres Vorgehen und will Gelder aus Europa an tatsächliche Fortschritte beim Klimaschutz knüpfen.

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