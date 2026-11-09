Dragovic mit Klartext-Interview: "Spielen gegen den Abstieg"

Kapitän Dragovic sieht die Austria im Abstiegskampf

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Der Trainerwechsel hat der Wiener Austria keine schnelle Trendwende gebracht. Ein 1:1 bei der WSG Tirol bescherte Interimscoach Max Uhlig zwar den ersten Punkt, die Leistung aber war eine Stunde lang schwach. Seit zwei Monaten warten die Violetten schon auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga, acht Punkte aus den ersten zwölf Spielen sind Negativrekord. "Wir müssen die Wahrheit akzeptieren, dass wir dieses Jahr gegen den Abstieg spielen", erklärte Aleksandar Dragovic.

Der Abwehrchef bewahrte die Austria mit seinem Ausgleichstreffer (42.) vor der fünften Niederlage in Serie. Es war der zweite Punkt seit dem 2:1 gegen Austria Lustenau am 13. September, als Schritt aus der Krise kann der Zähler aber nicht herhalten. Die Austria geht mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Schlusslicht WAC in die Länderspielpause. Die Zustandsbeschreibung von Dragovic fiel entsprechend schonungslos aus. "Wir sind uns alle bewusst, dass es einer Austria nicht würdig ist, dass wir Vorletzter sind", meinte der Kapitän. "Jeder, der gedacht hat, dass wir unter die Top sechs kommen, ist fehl am Platz", sagte er im Sky-Interview.

Zu wenig Energie in Hälfte eins

Im Derby gegen Rapid (0:2) zeigte die Austria über weite Strecken eine gute Performance, auf den Innsbrucker Tivoli konnten die Wiener den Schwung aber nicht mitnehmen. "Wir sind sehr, sehr schlecht ins Spiel gekommen, haben die ersten 30 Minuten verschlafen", ärgerte sich Dragovic. Das bemängelte auch Uhlig nach seinem dritten Match an der Seitenlinie. "Es ist wichtig, dass wir uns in dieser Situation die Dinge erarbeiten, dass wir uns ins Spiel reinarbeiten und dass es nicht unangenehm sein muss, wenn wir mal fußballerisch nicht die Lösungen finden. Aber dann müssen wir voll da sein und Energie auf den Platz bringen. Das hat uns in der ersten Halbzeit über Strecken gefehlt, das war dann zweite Hälfte deutlich besser", sagte der Trainer.

Uhlig hat vorerst bis Jahresende das Kommando, das ausstehende Programm hat es in sich. Nach der Länderspielpause kommt der noch ungeschlagene Tabellenzweite Red Bull Salzburg nach Favoriten (22.11.), zum Jahresabschluss (6.12.) gastiert die Austria bei Vizemeister Sturm in Graz. Dazwischen steigt am 28. November zu Hause das Duell mit Schlusslicht WAC.

Schopp trotz 3:0 nicht gänzlich zufrieden

Ganz anders ist die Gemütslage in Hartberg. Der TSV schob sich durch das Heim-3:0 über den SCR Altach an Sturm Graz vorbei an die vierte Stelle, hat seine jüngsten vier Pflichtspiele gewonnen und aus den vergangenen elf Partien nur eine Niederlage - auswärts gegen Rapid - kassiert. Trotzdem schlich sich bei Trainer Markus Schopp eine leichte Unzufriedenheit ein. "Wir können es besser. Wir haben nicht so konsequent wie in den letzten Wochen gespielt, aber das ist Sudern auf hohem Niveau. Es ist auch ein Statement, nicht alles auf den Platz zu bekommen und trotzdem 3:0 zu gewinnen", erklärte der Ex-Teamspieler.

Dass sich die Hartberger als bestplatziertes steirisches Team von der Öffentlichkeit eher unbeachtet nach vorne pirschen, sorgt bei Schopp für Verwunderung. "Wir laufen immer unterm Schirm, jedes Jahr wird man gefühlt in die Kiste Abstiegskandidat gesteckt. Aber wir schaffen es immer wieder, etwas auf den Platz zu bringen", meinte der 52-Jährige.