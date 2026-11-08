3:0! Hartberg siegt problemlos gegen Altach

Der TSV Hartberg befindet sich weiter auf dem Vormarsch.

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Die Oststeirer gewannen am Sonntag durch Tore von Konstantin Schopp (3.) und Marco Hoffmann (35., 77.) daheim gegen Altach 3:0, holten ihren vierten Pflichtspielsieg in Folge und schoben sich in der Bundesliga zumindest vorerst auf Rang vier.

Seine einzige Pleite aus den jüngsten elf Bewerbsmatches kassierte der TSV bei Rapid. Für die Altacher setzte es nach zwei Siegen und einem Remis wieder einen Rückschlag.

Die Partie begann aus Hartberger Sicht optimal: Nach einem Lupfer von Youba Diarra in den Strafraum legte Angelo Gattermayer per Kopf auf Schopp ab, der den Ball gemeinsam mit Altachs Lukas Jäger über die Linie beförderte.

Aluminium verhinderte Hartbergs frühes 3:0

Danach hatten die Hausherren alles im Griff, mit Ausnahme eines von Altach-Tormann Dejan Stojanovic gebändigten Abschlusses durch Magnus Dalpiaz (19.) blieben aber die Highlights aus - bis zur 35. Minute.

Oliver Lukic setzte Hoffmann sehenswert in Szene, der überlegt ins lange Eck traf. In der 41. Minute kam den Altachern Aluminium zu Hilfe, als Lukic nach einem Corner ans Lattenkreuz köpfelte.

Hoffmann erneut mit Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Hartberger ihren Vorsprung. Die Altacher agierten ideenlos, hätten aber beinahe von einem schlampigen Rückpass von Diarra profitiert, doch TSV-Keeper Armin Pecsi war vor Shingo Nakano am Ball (75.). Zwei Minuten später folgte die endgültige Entscheidung.

Hoffmanns 3:0 wurde zunächst wegen eines angeblichen Abseits von Assistgeber Dalpiaz aberkannt, dann aber vom VAR doch gegeben. Damit durfte der Burgenländer an seinem 23. Geburtstag über einen Doppelpack jubeln, er ist nun mit zehn Treffern alleiniger Führender der Torschützenliste.

Die Stimmen:

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Wir können es besser. Wir haben nicht so konsequent wie in den letzten Wochen gespielt, aber das ist Sudern auf hohem Niveau. Es ist auch ein Statement, nicht alles auf den Platz zu bekommen und trotzdem 3:0 zu gewinnen. Hoffmann ist ein junger, hungriger Spieler, er belohnt sich jetzt mit Toren. Mir war immer klar, er hat unglaubliches Potenzial. Wir laufen immer unterm Schirm, jedes Jahr wird man gefühlt in die Kiste Abstiegskandidat gesteckt. Aber wir schaffen es immer wieder, etwas auf den Platz zu bringen."

Marco Hoffmann (zweifacher Hartberg-Torschütze): "Wir spielen jede Woche super, die Mannschaft wächst zusammen, es funktioniert einfach. Ich versuche in jedem Spiel, in meine Position zu kommen, meine Mitspieler setzen mich super ein. Es macht gerade richtig Spaß."