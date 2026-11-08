Doppel-Schock für Rangnick: Nächster ÖFB-Star fällt aus

Marco Grüll muss für die Nations League absagen, Carney Chukwuemeka droht eine längere Pause. Rangnicks Verletztenliste wird länger.

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Acht Torvorlagen, zwei eigene Treffer – Marco Grüll (28) gehört zu den produktivsten Offensivspielern der deutschen Bundesliga. Ausgerechnet jetzt muss der Werder-Profi bei Österreichs Nationalteam passen. Wegen Wadenproblemen sagte Grüll für die entscheidenden Nations-League-Spiele gegen Irland und Israel ab. Am Montag soll eine MRT-Untersuchung zeigen, wie schwer die Verletzung ist.

Für Teamchef Ralf Rangnick kommt die Nachricht zur Unzeit. Am Samstag (14. 11., 20.45 Uhr) empfängt Österreich in Linz Irland, am Dienstag (17. 11., 20.45 Uhr) wartet in Debrecen Israel.

Grüll muss in Stuttgart vom Platz

Beim 0:1 von Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart war für Grüll nach 67 Minuten Schluss. Der Offensivspieler konnte wegen Schmerzen in der Wade nicht weitermachen.

Am Sonntag bestätigte Werder, dass Grüll nicht zum ÖFB-Team reisen wird. Wie lange er ausfällt, ist noch offen.

"Aufgrund der Wadenproblematik war es für ihn nicht möglich, gestern weiterzuspielen. Wir werden jetzt abwarten, was die Bilder zeigen. Ich gehe davon aus und hoffe, dass er nicht so lange pausieren muss", erklärte Werder-Trainer Daniel Thioune.

Grüll plagen die Beschwerden schon länger. Ob eine schwerere Muskelverletzung vorliegt, soll die MRT-Untersuchung am Montag klären.

Acht Assists – Grüll ist Werders Vorlagenkönig

Der Ausfall wiegt auch deshalb schwer, weil Grüll in Bremen derzeit zu den wichtigsten Offensivspielern zählt.

Acht Treffer hat der Vorarlberger in dieser Bundesliga-Saison bereits vorbereitet, zwei selbst erzielt und führt damit die Vorlagenstatistik der gesamten Liga an.

Nun muss Werder vorerst auf seinen Leistungsträger verzichten. Und Rangnick verliert einen Spieler, der in der Offensive mehrere Positionen besetzen kann.

Auch Chukwuemeka fehlt Rangnick

Die nächste schlechte Nachricht kommt aus Dortmund. Carney Chukwuemeka (23) musste beim 2:1 gegen Elversberg bereits in der 34. Minute ausgewechselt werden. BVB-Trainer Niko Kovač rechnet nicht mit einer Abreise seines Mittelfeldspielers zum ÖFB-Team.

"Er wird meines Erachtens nicht zum Nationalteam abreisen, weil er muskuläre Probleme hatte beziehungsweise sich wahrscheinlich auch einen Faserriss zugezogen hat."

Die deutsche "Bild" berichtet bereits von einem Muskelfaserriss im Oberschenkel und einer mehrwöchigen Pause.

Dortmund-Legionär Carney Chukwuemeka musste gegen Elversberg vorzeitig vom Platz. BVB-Trainer Niko Kovač rechnet nicht mit seiner Abreise zum ÖFB-Team. © IMAGO/HMB-Media

Rangnick muss vor Irland-Spiel reagieren

Schon bei der Kaderbekanntgabe hatte Rangnick auf David Alaba, Maximilian Wöber, Nikolas Veratschnig, Paul Wanner, Patrick Wimmer und Florian Grillitsch verzichten müssen.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick muss vor den Nations-League-Spielen gegen Irland und Israel weitere Ausfälle verkraften. Nach Marco Grüll droht auch Carney Chukwuemeka zu fehlen. © APA/GEORG HOCHMUTH

Mit Grüll kommt nun der nächste bestätigte Ausfall dazu. Sollte auch Chukwuemeka passen müssen, fehlen dem Teamchef gleich zwei weitere Offensivkräfte.

Auf der Abrufliste stehen unter anderem Yusuf Demir, Matthias Seidl, Jacob Peter Hödl, Dejan Ljubičić und Raul Florucz.

Österreich führt die Nations-League-Gruppe B3 nach vier Spielen mit acht Punkten an. Kosovo und Irland folgen mit jeweils fünf Zählern. Am Samstag wartet in Linz das direkte Duell mit den Iren.

Für Grüll steht am Montag statt des ÖFB-Trainingslagers die Untersuchung bei den Werder-Ärzten auf dem Programm.