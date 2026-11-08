"Chuki" verletzt
Kehrtwende: Rapid-Star Demir doch beim ÖFB-Team?
Trotz seiner bisher stärksten Saison im Trikot von Rapid stand Yusuf Demir für die bevorstehenden Partien in der Nations League gegen Irland und Israel zunächst nur auf der Abrufliste von Teamchef Ralf Rangnick. Die Situation könnte sich nun allerdings kurzfristig verändern, da sich Carney Chukwuemeka verletzt hat.
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Der 23-jährige Offensivakteur stand am Samstag in der Startformation von Borussia Dortmund beim 2:1-Heimsieg gegen Elversberg. Nach 34 absolvierten Minuten musste er das Spielfeld jedoch wegen einer Verletzung am Oberschenkel unter Tränen verlassen. Es erscheint wahrscheinlich, dass er dem Team vorerst fehlen wird.
Ersatzlösung für das Nationalteam
Sollte dieser Ausfall bestätigt werden, würde sich Yusuf Demir als Ersatz aufdrängen. Für den Angreifer wäre eine Berufung die erste Rückkehr in den Kader des Nationalteams seit fünf Jahren.
Die bisherigen Einsätze im Nationalteam
Im Jahr 2021 absolvierte Demir unter dem damaligen Teamchef Franco Foda in der nicht erfolgreichen WM-Qualifikation vier Kurzeinsätze. Sein Debüt gab er beim 3:1-Erfolg gegen die Färöer. Zudem kam er beim 2:5 gegen Israel in Haifa, bei der 0:1-Niederlage gegen Schottland im Ernst-Happel-Stadion sowie beim 2:0-Sieg auf den Färöer-Inseln zum Einsatz.
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