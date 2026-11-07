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Ö. Bundesliga

LASK feiert 4:2-Derbysieg bei Ried

Anton Petricevic
von
Fußballspieler kämpfen im Strafraum während eines Bundesliga-Spiels um den Ball per Kopf.
© APA/EXPA/ UWE WINTER
Meister LASK entscheidet ein spektakuläres Derby gegen Ried mit 4:2 für sich. Bei den Linzern trafen Christoph Lang (3.), Alemão (39.), Moses Usor (90.) und Krystof Daněk (90.+5). Für die Gastgeber erzielten Miguel Freckleton (32./Eigentor) und Ante Bajić (37.) die Tore.
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