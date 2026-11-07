Schnappt sich dieser türkische TV-Milliardär die Wiener Austria?

Rund um den FK Austria Wien kursieren neue Investorengerüchte. Türkischen Medienberichten zufolge wurde dem Medienunternehmer und Fußballinvestor Acun Ilıcalı ein Einstieg bei den finanziell angespannten Wienern vorgeschlagen.

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Die finanzielle Lage bei FK Austria Wien sorgt immer wieder für Spekulationen über frisches Kapital von außen. Nun sorgt eine Meldung aus der Türkei für Aufsehen in der heimischen Bundesliga-Szene: Der türkische Geschäftsmann Acun Ilıcalı soll als potenzieller Geldgeber bei den Favoritnern ins Spiel gebracht worden sein. Entsprechende Berichte veröffentlichte das türkische Sportportal "Ajansspor" unter Berufung auf Recherchen des Journalisten Salim Manav.

Demnach sei dem erfolgreichen Medienmogul ein konkretes Engagement bei der Wiener Austria vorgeschlagen worden. Wer diesen Schritt initiiert hat – ob Kreise aus dem Umfeld der Austria, Spielervermittler oder externe Berater –, geht aus den ersten Berichten bislang nicht hervor. Es handelt sich nach derzeitigem Stand um eine erste Idee und keineswegs um ein beschlossenes Geschäft.

Weder Verhandlungen noch offizielle Einigung

Trotz der Aufregung um den prominenten Namen mahnen die Fakten zur Vorsicht. Bislang existieren keinerlei verlässliche Angaben über konkrete Verhandlungsrunden, finanzielle Rahmenbedingungen, einen Kaufpreis oder die exakte Höhe einer etwaigen Anteilsübernahme.

Laut den Medienberichten handelt es sich bisher lediglich um einen Vorschlag, der dem Geschäftsmann unterbreitet worden sein soll. Eine Einigung, weiterführende Gespräche oder gar eine bevorstehende Vertragsunterzeichnung zwischen dem türkischen Medienunternehmer und der Wiener Austria wurden zu keinem Zeitpunkt vermeldet. Von einem bevorstehenden Eigentümerwechsel oder einer Übernahme kann gegenwärtig keine Rede sein.

Die Fakten zum Gerücht im Überblick

Möglicher Partner: Acun Ilıcalı (türkischer Medienunternehmer & Fußball-Investor)

Acun Ilıcalı (türkischer Medienunternehmer & Fußball-Investor) Medienquelle: Bericht des Portals "Ajansspor" via Journalist Salim Manav

Bericht des Portals "Ajansspor" via Journalist Salim Manav Bisheriger Status: Bloßer Vorschlag an den Investor, keine Verhandlungen bestätigt

Bloßer Vorschlag an den Investor, keine Verhandlungen bestätigt Beteiligungshöhe & Finanzen: Bislang völlig unbekannt und unbeziffert

Bislang völlig unbekannt und unbeziffert Bestehende Klubs: Hull City (England, seit 2022), NK Maribor (Slowenien, Partnerschaft 2024)

Hull City (England, seit 2022), NK Maribor (Slowenien, Partnerschaft 2024) Vorgeschichte der Austria: Gescheiterte Zusammenarbeit mit Partner Insignia im Jahr 2021

Acun Ilıcalı: Erfahrener Akteur im europäischen Profifußball

Sollte es tatsächlich zu Gesprächen kommen, hätte die Austria es mit einem erfahrenen Branchenkenner zu tun. Ilıcalı hat sich über viele Jahre als Eigentümer der Unternehmensgruppe Acun Medya einen Namen im internationalen Sportbusiness aufgebaut und agiert bereits in mehreren europäischen Ligen erfolgreich als Investor.

Im Jänner 2022 kaufte Ilıcalı mit seinem Unternehmen den englischen Traditionsverein Hull City und führt seither die Geschicke des Klubs in der Championship. Im Mai 2024 baute der Unternehmer sein europäisches Netzwerk weiter aus und unterzeichnete eine strategische Absichtserklärung über eine enge Partnerschaft mit dem slowenischen Topklub NK Maribor. Seine Strategie zielt offenkundig darauf ab, mehrere Standorte in einem Klub-Netzwerk zu verzahnen.

Gebranntes Kind: Die Warnung aus der Insignia-Pleite

Für die Führungsetage und die Anhängerschaft der Veilchen sind derartige Gerüchte naturgemäß mit gemischten Gefühlen verbunden. Die Austria blickt auf eine schmerzhafte Vorgeschichte mit externen Partnern zurück.

Im Frühjahr 2021 stieg das Lifestyle-Unternehmen Insignia mit großen Ankündigungen und vollmundigen Versprechungen als strategischer Partner am Verteilerkreis ein. Die erhofften Millionenbeträge blieben jedoch weitgehend aus – am Ende blieben leere Versprechungen und eine angespannte Vereinskasse. Vor diesem Hintergrund wird jeder potenzielle Investor am Verteilerkreis mit größter Akribie und doppelter Skepsis geprüft werden müssen.