Transfer-Knall um Dayot Upamecano (28)

Champions-League-Sieger PSG lockt den französischen Teamspieler.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dayot Upamecano zählt längst zu den stärksten Verteidigern Europas. Unter Trainer Vincent Kompany hat sich der französische Nationalspieler beim FC Bayern zum Abwehrchef entwickelt. Doch seine starke Form könnte den Münchnern im kommenden Sommer Probleme bereiten. Paris Saint-Germain soll Interesse am 28-Jährigen haben.

Brisant ist vor allem eine mögliche Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Erst im Februar verlängerte Upamecano bis 2030. Allerdings soll er den Rekordmeister ab Sommer 2027 für eine festgeschriebene Ablöse von rund 65 Millionen Euro verlassen können. Offiziell bestätigt wurde diese Klausel bislang nicht.

© Getty Images

PSG sucht möglichen Nachfolger für Marquinhos

Laut dem französischen Portal Foot Mercato könnte PSG Upamecano als langfristigen Nachfolger von Marquinhos ins Auge gefasst haben. Konkrete Verhandlungen über einen Wechsel sind allerdings nicht bekannt.

Dass der Franzose begehrt ist, kommt wenig überraschend. Beim 2:0 gegen Atlético Madrid überzeugte er erneut mit starken Zweikämpfen und sicherem Spielaufbau. Auch Toni Kroos lobte zuletzt sein außergewöhnliches Niveau.

Die Bayern hoffen auf einen Verbleib ihres Abwehrchefs. Unter Kompany hat sich Upamecano zu einem Schlüsselspieler entwickelt. Sollte die kolportierte Klausel tatsächlich greifen, könnten die Münchner einen Wechsel allerdings kaum verhindern, sofern ein Interessent die vereinbarte Summe bezahlt. Bisher ist es allerdings nur ein Gerücht. Upamecano fühlt sich in München pudelwohl - ein Wechsel ist daher unwahrscheinlich.