Nicht im ÖFB-Kader: Jetzt spricht Yusuf Demir (23)

Teamchef Ralf Rangnick verzichtet weiterhin auf Rapid-Spieler.

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Yusuf Demir sorgt bei Rapid derzeit für starke Leistungen – für eine fixe Einberufung ins österreichische Nationalteam hat es dennoch nicht gereicht. Teamchef Ralf Rangnick setzte den 23-jährigen Offensivspieler für die kommenden Nations-League-Länderspiele lediglich auf die Abrufliste. Demir selbst reagiert auf die Entscheidung gelassen.

"Bin glücklich"

"Ich kann es nicht kontrollieren, das ist die Entscheidung des Teamchefs", erklärte der Rapid-Kicker im Gespräch mit Sky. "Ich bin glücklich, dass ich auf Abruf bin." Gleichzeitig macht Demir deutlich, dass er seine Chance im Nationalteam weiterhin fest im Blick hat. "Ich muss einfach weiter an mir arbeiten und glaube, das andere wird dann von alleine kommen", sagte er.

© GEPA pictures/ Kevin Hackner

Seine aktuelle Form spricht jedenfalls für ihn. Beim überzeugenden 6:0-Sieg von Rapid gegen den WAC sammelte Demir seinen bereits elften Scorerpunkt in der laufenden Bundesliga-Saison. Damit liegt er gemeinsam mit Tonni Adamsen an der Spitze der Liga-Statistik.

Neben dem Nationalteam steht für Demir auch seine Zukunft in Hütteldorf im Mittelpunkt. Die Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung laufen bereits intensiv. "Wir sind in intensiven und guten Gesprächen", bestätigte der Offensivspieler. In den kommenden eineinhalb Wochen wolle man sich zusammensetzen und über die nächsten Schritte beraten.