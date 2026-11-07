oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nächste Rapid-Gala

Nicht im ÖFB-Kader: Jetzt spricht Yusuf Demir (23)

Sport Redaktion
von
Ein Fußballspieler im grünen Rapid-Wien-Trikot während eines Spiels.
© GEPA pictures/ Philipp Brem
Teamchef Ralf Rangnick verzichtet weiterhin auf Rapid-Spieler.
OE24 auf Google bevorzugen

Yusuf Demir sorgt bei Rapid derzeit für starke Leistungen – für eine fixe Einberufung ins österreichische Nationalteam hat es dennoch nicht gereicht. Teamchef Ralf Rangnick setzte den 23-jährigen Offensivspieler für die kommenden Nations-League-Länderspiele lediglich auf die Abrufliste. Demir selbst reagiert auf die Entscheidung gelassen.

Auch interessant

Transfer-Knall um Dayot Upamecano (28)

Rapid nach Gala "nahe an der Perfektion"

Schock für Alaba: Udinese übernimmt Rote Laterne nach 8. Saison-Niederlage!

"Bin glücklich"

"Ich kann es nicht kontrollieren, das ist die Entscheidung des Teamchefs", erklärte der Rapid-Kicker im Gespräch mit Sky. "Ich bin glücklich, dass ich auf Abruf bin." Gleichzeitig macht Demir deutlich, dass er seine Chance im Nationalteam weiterhin fest im Blick hat. "Ich muss einfach weiter an mir arbeiten und glaube, das andere wird dann von alleine kommen", sagte er.

Drei Rapid-Spieler jubeln auf dem Spielfeld in einem vollbesetzten Fußballstadion.
© GEPA pictures/ Kevin Hackner

Seine aktuelle Form spricht jedenfalls für ihn. Beim überzeugenden 6:0-Sieg von Rapid gegen den WAC sammelte Demir seinen bereits elften Scorerpunkt in der laufenden Bundesliga-Saison. Damit liegt er gemeinsam mit Tonni Adamsen an der Spitze der Liga-Statistik.

Neben dem Nationalteam steht für Demir auch seine Zukunft in Hütteldorf im Mittelpunkt. Die Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung laufen bereits intensiv. "Wir sind in intensiven und guten Gesprächen", bestätigte der Offensivspieler. In den kommenden eineinhalb Wochen wolle man sich zusammensetzen und über die nächsten Schritte beraten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Transfer-Knall um Dayot Upamecano (28)

Rapid nach Gala "nahe an der Perfektion"

Athen holt sich von uns erste 414 Mio.

Nicht im ÖFB-Kader: Jetzt spricht Yusuf Demir (23)

Schock für Alaba: Udinese übernimmt Rote Laterne nach 8. Saison-Niederlage!

Gala gegen WAC: Thorup schwärmt von fast perfekter Halbzeit

Erste Fotos der Trump-Traumhochzeit

Hader & Dorfer sorgten mit "Indien" wieder für große Emotionen

Katzian: Großdemo gegen 12-Stunden-Tag

Doskozil kritisiert Strache