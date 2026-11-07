Premier League
Leader Arsenal fuhr 1:0-Pflichtsieg gegen Hull ein
Englands Fußball-Meister besiegte Hull City am Samstag dank eines Abstaubertreffers von Martin Ödegaard (72.) ohne zu glänzen 1:0. Die "Gunners" feierten mit dem Erfolg über den Tabellen-13. den neunten Sieg im zehnten Spiel. Mit nur fünf Gegentreffern stellen die Londoner das Abwehrbollwerk der Liga. Torhüter David Raya ist seit vier Partien unbezwungen.
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Vor dem Gastspiel von Manchester City bei Nottingham Forest (18.30) lag Arsenal sechs Punkte vor dem schärfsten Konkurrenten. Fulham (15.) mit David Affengruber in der Innenverteidigung trennte sich von Newcastle United (11.) 1:1.
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