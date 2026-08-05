Paukenschlag: ORF-3-Chef Schöber beurlaubt

ORF-Chefin beruft umstrittenen ORF-Manager wegen "Verhaltensweisen", die nicht mit ORF-Führungsjobs "vereinbar" seien, ab.

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Dutzende ORF-Mitarbeiter hatten sich über ihn beschwert. Sein Dossier war dementsprechend dick. Am Mittwoch griff nun ORF-Chefin Ingrid Thurnher endlich durch. ORF-3-Chef Peter Schöber wurde nach Compliance Vorwürfen abberufen.

Top-Gagen-Bezieher im Out

Schöber - der unter den Top 4-Verdienern des ORF mit mehr als 300.000 Euro Gage im Jahr gelistet wird, habe eine "Verhaltensweise gezeigt, die mit der Funktion einer Führungskraft im ORF nicht vereinbar" seien.

Sie habe Schöber daher " abberufen und beurlaubt", erklärte Thurnher den ORF-Stiftungsräten.

Wochenlange Überprüfungen hätten "in vielfacher Hinsicht Verhaltensweisen gezeigt", die eben nicht vereinbar seien.

Pikant: Thurnher arbeitete einst mit Schöber in ORF3 zusammen und kannte eben seinen mehr als umstrittenen Führungsstil. Das holte den Top-Verdiener jetzt ein. Es ist damit der vierte ORF-Manager, der in den letzten Monaten abberufen werden musste.