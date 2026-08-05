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Neue Zahlen

Nur wenige Zwangsehen werden angezeigt

Bräutigam hält die Hand der Braut mit Ehering; Nahaufnahme bei einer Hochzeit.
© Getty Images
Laut Schätzungen soll es bis zu 200 Zwangsehen pro Jahr geben. Nur ein Bruchteil davon wird angezeigt, wie aus einer aktuellen Anfragebeantwortung hervorgeht.
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2016 wurde in Österreich ein eigener Paragraf gegen Zwangsehen im Strafgesetzbuch eingeführt (§ 106a). Bis zu 200 Frauen werden jährlich in Österreich zwangsverheiratet. Das geht aus einer Schätzung von 2021 hervor.

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Doch trotz neu geschaffenen Paragrafen werden nur wenige Zwangsehen angezeigt, wie nun aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner an die FPÖ-Abgeordnete Rosa Ecker hervorgeht.

Demnach gab es 2025 österreichweit 17 Tatverdächtige und 13 Opfer. Hinter der Zwangsheirat eines Opfers können mehrere Täter stehen.  Wie viele der Tatverdächtigen letztendlich auch verurteilt wurden, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass angesichts von geschätzt bis zu 200 Fällen pro Jahr nur wenige tatsächlich angezeigt werden.

Unter den Tatverdächtigen sind übrigens Männer und Frauen, die Opfer hingegen sind durchwegs weiblich.

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